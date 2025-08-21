Capricorn Horoscope Today 21 August 2025 aaj ka makar rashifal daily future predictions मकर राशिफल 21 अगस्त : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा सामान्य, बजट और खर्च के बीच बनाएं संतुलन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मकर राशिफल 21 अगस्त : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा सामान्य, बजट और खर्च के बीच बनाएं संतुलन

Capricorn Horoscope Today 21 August 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 21 Aug 2025 06:47 AM
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 21 August 2025 : लव लाइफ की दिक्कतों को सुलझाएं और पार्टनर का मूड अच्छा रखें। प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन हेल्थ और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

लव राशिफल : पार्टनर का मूड अच्छा रखें। आज प्रेमी आपसे बहस करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। कुछ फीमेल्स को रिलेशनशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी तीसरे व्यक्ति के मदद लेनी पड़ सकती है। यह मैरिड फीमेल्स के लिए भी कॉमन समस्या रहेगी। मकर राशि के सिंगल जातक आज बहुत सतर्क होकर किसी को प्रपोज करें। शायद आपको ऐसा रिस्पान्स न मिलें, जैसा आपको उम्मीद रहा हो।

करियर राशिफल : आज मकर राशि वालों की लीडरशिप स्किल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। सीनियर्स और सहकर्मी आपके इनोवेटिव आइडियाज और कड़ी मेहनत को नोटिस करेंगे। आज नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी लेने में संकोच न करें। किसी कार्य के लिए सबसे पहले करने के एटिट्यूड से आपको करियर में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल होगी। सहकर्मिययों के साथ मिलकर काम करें। इससे करियर में उन्नति के कई मौके मिलेंगे।

आर्थिक राशिफल : आज मकर राशि वालों को आर्थिक मामलों में कई मौके मिलेंगे। चाहे निवेश हो या विश्वसनीय सोर्स से फाइनेंसशियल टिप लेना हो या कुछ ना ट्राई करना हो आज का दिन नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बिना रिसर्च किए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। बजट और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें। इससे आपको फायदा होगा। सोच-समझकर आर्थिक फैसले लें। इससे आर्थिक स्थिरता आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल : आज स्वास्थ्य से जुड़ी ज्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी। पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हालांकि, कुछ फीमेल्स को स्किन इंफेक्शन से जुड़ी समस्या हो सकती है। धूल-मिट्टी वाली जगहों को अवॉइड करें। आज आप जिम् ज्वॉइन कर सकते हैं या एल्कोहल या तंबाकू का सेवन करना बंद कर सकते हैं। कुछ सीनियर्स सो हड्डी से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसको लेकर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को वेकेशन पर एडवेंचर स्पोर्ट्स में शामिल होने से बचना चाहिए।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)