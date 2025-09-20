मकर राशिफल 20 सितंबर : मकर राशि वाले खर्चों पर रखें कंट्रोल, ऑफिस पॉलिटिक्स से हो सकते हैं परेशान

Capricorn Horoscope Today 20 September 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले खर्चों पर कंट्रोल रखें। रिलेशनशिप के हर मुद्दे को बातचीत से सुलझाएं।

Sat, 20 Sep 2025 06:13 AM

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 20 September 2025 : रिलेशनशिप में चल रहे झगड़े को सुलझाएं। नए प्रोफेशनल रिस्क को ध्यान में रखकर काम करें ताकि प्रोडक्टिविटी बनी रहे। खर्चों पर कंट्रोल रखें। रिलेशनशिप के हर मुद्दे को बातचीत से सुलझाएं।प्रोफेशनल काम में बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करें। कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

लव राशिफल : कुछ रिश्तों में समझौता करने की जरूरत होगी। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें फोन पर लवर से बात करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। रिश्ते को महत्व दें और इस वीकेंड घूमने का प्लान बनाएं, जहां आप भविष्य के लिए कोई निर्णय भी ले सकते हैं। दिन का दूसरा भाग सिंगल लोगों के लिए खास है। किसी स्पेशल इंसान से मुलाकात हो सकती है। रिश्ते में झगड़ों से दूर रहना ही अच्छा रहेगा। कुछ शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशानी हो सकती है और कोई सीनियर आपके कमिटमेंट पर सवाल उठा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के स्थान में बदलाव होने की संभावना है। वकील, हेल्थकेयर, एनीमेशन और बैंकिंग प्रोफेशनल्स का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा। जिनके जॉब इंटरव्यू आज हैं, उन्हें रिजल्ट को लेकर आत्मविश्वास रखना चाहिए। कुछ बिजनेसमेन दिन के पहले भाग में नई आइडिया या कॉन्सेप्ट लॉन्च करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स पार्टनरशिप पर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। स्टूडेंट्स बिना ज्यादा मुश्किल के परीक्षा पास कर लेंगे।

आर्थिक राशिफल: खर्चों पर कंट्रोल रखना समझदारी होगी। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में बड़े निवेश से बचें। कुछ महिलाएं दोस्तों के साथ आर्थिक विवाद सुलझाने में सफल होंगी। परिवार में प्रॉपर्टी के विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाएं। बिजनेसमेन सभी बकाया क्लीयर करेंगे और बैंक लोन भी चुकाएंगे। स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए ट्यूशन फीस के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। परिवार के साथ ज्यादा टाइम बिताएं और पर्याप्त नींद लें और एक्सरसाइज करें। कुछ लोगों को बैक पेन, माइग्रेन और नींद से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। डाइट पर कंट्रोल रखें और ज्यादा फ्रूट्स व सब्जियां खाएं। आज तंबाकू छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं आज एडवेंचर स्पोर्ट्स, पानी के अंदर की एक्टिविटीज से बचें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

