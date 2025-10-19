मकर राशिफल 20 अक्टूबर : मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, फंड जुटाने में होंगे सफल

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 20 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज अच्छी रहेगी। फंड जुटाने में सफल होंगे।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 20 October 2025 : आज का दिन संतुलन और समझदारी से बिताने की सलाह देता है। अपने पार्टनर पर प्यार लुटाएं, इससे दिन में मिठास और सकारात्मकता बनी रहेगी। ऑफिस में प्रोफेशनल रवैया बनाए रखें और किसी से बेवजह बहस से बचें।खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। जरूरत से ज्यादा खर्च आगे चलकर दिक्कत दे सकते हैं। प्यार से जुड़ी छोटी-छोटी बातों को शांत दिमाग से संभालें। कामकाज में आज उत्पादक रहें और समय का सही उपयोग करें। पैसे से जुड़ा कोई बड़ा मसला आज नहीं आएगा, लेकिन सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। थकान, सिरदर्द या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें और पुराने झगड़ों को भूल जाएं। किसी बड़े फैसले में उनकी राय जरूर लें और उनकी पसंद-नापसंद का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा जिससे रिश्ता मजबूत बनेगा। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच दखल देने का मौका न दें। जो कपल साथ घूमने की सोच रहे हैं, वो आज प्लान फाइनल कर सकते हैं।शादीशुदा महिलाओं को थोड़ा तनाव या इगो की वजह से अनबन हो सकती है, इसलिए प्यार और समझदारी से बात संभालें।

करियर राशिफल: आज अपना ध्यान काम की गुणवत्ता और उत्पादकता पर रखें। कुछ लोग सीनियर्स की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे, जिससे थोड़ी नाराजगी हो सकती है। चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए तैयार रहें इससे क्लाइंट्स और बॉस दोनों की तारीफ मिलेगी। सैलरी बढ़ने या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। जो लोग टीम या प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, उन्हें डिप्लोमैटिक और परिपक्व रहकर फैसले लेने होंगे। बिजनेस करने वाले नए आइडिया आसानी से लागू कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों की आमद होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन खरीदने में आसानी होगी। कुछ महिलाओं को पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है। आज किसी वित्तीय विवाद को सुलझाने का दिन है और प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी लड़ाई में सफलता मिल सकती है। व्यवसायी प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल होंगे और कुछ ट्रेडर्स के रुके हुए पेमेंट भी आज क्लियर हो सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत का विशेष ध्यान रखें। सिरदर्द, पैरों में दर्द या आंख, कान और नाक से जुड़ी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। बुजुर्गों को पहाड़ी इलाकों में सफर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और मेडिकल किट साथ रखना जरूरी है। दांतों में दर्द, जोड़ों में तकलीफ और त्वचा संबंधी समस्याएं भी आज महसूस हो सकती हैं।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com