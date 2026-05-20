मकर राशिफल 20 मई: मकर राशि आज ऑफिस में इन 3 बातों का रखें खास ध्यान, पढ़ें आज का मकर राशिफल

मकर राशिफल 20 मई: मकर राशि आज ऑफिस में इन 3 बातों का रखें खास ध्यान, पढ़ें आज का मकर राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Horoscope Today 20 May 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 20 मई: मकर राशि के जातकों आज के दिन अनुभव और धैर्य आपके लिए सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। विरोधी भी आपके व्यवहार से प्रभावित दिखाई देंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी पेशेवर दुनिया नए मौके सामने ला सकती है। पीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।
मकर राशि आज ऑफिस में इन 3 बातों का रखें खास ध्यान, पढ़ें आज का मकर राशिफल
मकर राशि का आज का हेल्थ राशिफल
शनि का प्रभाव स्वास्थ्य पर हल्का दबाव बना सकता है। अत्यधिक थकान से बचना आवश्यक होगा और आराम के लिए समय निकालना अच्छा रहेगा। आज लाइफस्टाइल के प्रति संतुलित दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा। एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम पर ध्यान दें। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
मकर राशि का आज का लव राशिफल
पारिवारिक वातावरण सहयोगी रहेगा। प्रेम-संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी और संतान पक्ष से प्रसन्नता प्राप्त होगी। अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं। फालतू पास्ट के टॉपिक्स को खंगालने से बचें। कुछ जातक अपने प्रेम जीवन से खुश नहीं हो सकते हैं और रिश्ते से बाहर निकलने पर भी विचार कर सकते हैं। निराश न हों क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहेगी। सिंगल जातकों या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें ट्रैवल करने के दौरान, कोई नया दिलचस्प व्यक्ति मिलेगा।
मकर राशि का आज का करियर राशिफल
आपको सीनियर लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। यह अपनी स्किल्स दिखाने के लिए एक बढ़िया दिन बन जाएगा। प्रोजेक्ट्स में पहल करें और चुनौतियों से न घबराएं। वे महत्वपूर्ण प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से नए विचार सामने आएंगे। यह स्ट्रैटजी बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने का समय है। आपकी कड़ी मेहनत को जल्द ही पहचाना जाएगा। इसलिए कमिटेड रहें और आगे बढ़ते रहें।
मकर राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल
आप समृद्धि पा सकेंगे। साथ ही आप कोई प्रॉपर्टी बेचने में भी सफल होंगे, जिससे आपके खजाने में धन आएगा। जो लोग निवेश करने में किस्मत आजमाना चाहते हैं, वे एक्सपर्ट की सलह के साथ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि निवेश के लिए दिन शुभ रहेगा। आज लंबित बकाया चुका दिया जाएगा। आपको घर में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों को निपटाने के अवसर भी मिलेंगे। आज आप कोई नया वाहन खरीदने में भी सफल हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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