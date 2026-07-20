आज का मकर राशिफल 20 जुलाई: आज चंद्रमा भाग्य क्षेत्र को कर रहा एक्टिव, इन 3 कामों का टाल दें
Aaj ka makar rashifal 20 July 2026: आज मकर राशि के व्यवसाय करने वालों को नया कदम उठाने की सोच आ सकती है। हालांकि हर शुरुआत से पहले व्यावहारिक गणना जरूरी है। रिश्तों में अपनापन और नरमी बढ़ सकती है। पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल।
Capricorn Horoscope Today, Aaj ka makar rashifal 20 July 2026: दिन का रुख सीखने, समझ बढ़ाने और मन को थोड़ा खुला रखने वाला है। चंद्रमा भाग्य, यात्रा, सलाह और दृष्टिकोण वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की बात से दिशा मिल सकती है। धार्मिक, आध्यात्मिक, या मूल्य आधारित किसी काम में मन लग सकता है। छोटी यात्रा, परिवार के साथ किसी योजना पर चर्चा, या दूर के व्यक्ति से संपर्क उपयोगी रहेगा। बच्चों की तरफ से संतोष या सहयोग मिलने के संकेत हैं। उनकी पढ़ाई, व्यवहार या छोटी उपलब्धि मन को खुशी दे सकती है। साझेदारी और दांपत्य के मामले में भी ध्यान बना रहेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु रिश्तों के महत्व को उभार रहे हैं। व्यवसाय करने वालों को नया कदम उठाने की सोच आ सकती है। हालांकि हर शुरुआत से पहले व्यावहारिक गणना जरूरी है। बोलचाल में संतुलन रखें, क्योंकि राहु धन और वाणी के हिस्से में होने से कभी-कभी बात जरूरत से ज्यादा तेज निकल सकती है। कुल मिलाकर दिन हल्का शुभ है, बशर्ते आप उत्साह के साथ समझदारी भी रखें।
मकर राशि वालों की आज कैसी रहेगी लव लाइफ
रिश्तों में अपनापन और नरमी बढ़ सकती है। साथी के प्रति स्नेह खुलकर महसूस होगा। अगर हाल में दूरी रही है, तो बातचीत से उसे कम किया जा सकता है। प्रेम संबंध में दिन सहयोगी है। छोटी मुलाकात, दिल की बात, या साथ भविष्य को लेकर सामान्य चर्चा हो सकती है। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे एक-दूसरे को थोड़ा गहराई से समझना चाहेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए आपसी सम्मान बहुत काम करेगा। बच्चों या परिवार से जुड़ी बातों पर साथी का सहयोग मिल सकता है। बस किसी पुरानी शिकायत को बहस का कारण न बनने दें।
मकर राशि वालों की कैसी रहेगी आज शिक्षा और करियर
कामकाज में सीखने और आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। छात्र पढ़ाई में फोकस रखें तो परिणाम संतोषजनक रह सकते हैं। कठिन विषय भी धीरे-धीरे समझ आएंगे। शिक्षकों या मार्गदर्शक से सवाल पूछने में संकोच न करें। व्यवसाय वालों के लिए नई योजना, नया प्रोडक्ट, या छोटे स्तर पर नई शुरुआत का विचार बन सकता है। बुध की उलटी चाल काम की दिनचर्या में सुधार की मांग कर रही है, इसलिए कागजी काम, समय प्रबंधन और टीम निर्देश साफ रखें। नौकरीपेशा लोगों को रोजमर्रा के काम में अनुशासन दिखाना होगा। छोटा सुधार भी वरिष्ठों की नजर में आएगा। निर्णय भावना से नहीं, आंकड़ों और समयसीमा के आधार पर लें।
मकर राशि वालों की आज कैसी रहेगी धन की स्थिति
धन के मामले में सतर्क आशावाद रखना ठीक रहेगा। नई योजना शुरू करने का मन हो तो पहले खर्च, संसाधन और संभावित देरी को समझ लें। परिवार या बच्चों की जरूरत पर खर्च हो सकता है, जो जरूरी भी लगेगा। वाणी से जुड़े काम, सलाह, प्रशिक्षण, बिक्री या संपर्कों से लाभ का रास्ता बन सकता है। फिर भी उधार, जल्दबाजी की खरीद या सिर्फ जोश में किया गया निवेश टालें। बजट लिखकर चलेंगे तो दिन आराम से निकलेगा।
मकर राशि वालों का आज कैसा रहेगा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सामान्य रहने के संकेत हैं। मन अच्छा रहेगा तो शरीर भी साथ देगा। फिर भी यात्रा, बाहर का खाना, या अनियमित दिनचर्या से हल्की थकान हो सकती है। आंखों और दिमाग को आराम देना जरूरी है, खासकर अगर स्क्रीन का समय बढ़ा हुआ है। सुबह या शाम थोड़ी वॉक अच्छी रहेगी। उत्साह में शरीर की सीमा न भूलें। आराम, पानी और हल्का भोजन संतुलन बनाए रखेगा।
आज की सलाह: नई शुरुआत से पहले योजना लिखें, फिर दिल और दिमाग दोनों से फैसला करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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