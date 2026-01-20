मकर राशिफल 20 जनवरी: मकर राशि आज विभिन्न स्रोतों से मिलेगा धन, सैलरी भी बढ़ सकती है

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Today 20 January 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 20 जनवरी 2026: मकर राशि ऑफिस में आज के दिन तनाव पर काबू पाएं और रिश्ते में एक अच्छे श्रोता बनें। आज धन का मैनेजमेंट सावधानीपूर्वक करें। कुछ छोटी-मोटी सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। रिश्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। अपनी लव लाइफ पर माता-पिता को विश्वास दिलाने पर विचार करें। आज ऑफिस में आपका रवैया प्रोडक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में मददगार साबित होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मकर राशि आज विभिन्न स्रोतों से मिलेगा धन, सैलरी भी बढ़ सकती है मकर राशि का आज का लव राशिफल: आपके प्रेम जीवन में पॉजिटिव दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के दिन सिंगल जातकों को अपने पार्टनर को प्रपोज करने और उनसे पॉजिटिव फीडबैक पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दिन भर शांत और धैर्यवान रहें, और आप देखेंगे कि प्रेम जीवन कितना सुंदर है। अपने प्रेमी के साथ अधिक समय बिताना अच्छा रहेगा। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे अपने प्रेमी को गिफ्ट्स देकर सरप्राइज कर सकते हैं। कुछ प्रेम संबंधों में अधिक बात करने की आवश्यकता होगी। इसलिए अपने प्रेमी को माता-पिता से मिलवाना अच्छा रहेगा।

मकर राशि का आज का करियर राशिफल: आज आपको अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ पेशेवर नौकरी से जुड़े इंटरव्यू में सफल होंगे और नए प्रोजेक्ट प्राप्त करने में भी सफल होंगे, जो उनके करियर में वृद्धि का मार्ग खोलेगा। कुछ जातकों को आज वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। आप कॉन्फिडेंस के साथ नए अवसरों की तलाश भी कर सकते हैं। व्यापारियों को निवेश के नए स्रोत मिलेंगे, लेकिन आखिरी डिसीजन लेने से पहले भविष्य की अपेक्षाओं पर विचार करें। स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है।

मकर राशि का आज का धन राशिफल: आज के दिन विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, और यह आपको महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करेगा। आज पैसा निवेश करने का अच्छा समय है, और आप रियल एस्टेट या शेयर मार्केट में निवेश करने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। आज संपत्ति खरीदने या घर का नवीनीकरण कराने के लिए भी अच्छा दिन है। आज आप किसी भाई-बहन या दोस्त की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको जरूरत के समय ही पैसा मिले। व्यापारियों के टैक्स संबंधी मामले भी सुलझ जाएंगे।

मकर राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल: सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वायरल बुखार और पाचन संबंधी समस्याओं के कारण आज आप स्कूल या ऑफिस नहीं जा पाएंगे। अपनी दवाइयां लेना न भूलें, और लंबी यात्रा करते समय अपने साथ मेडिकल किट रखें। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आप अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com