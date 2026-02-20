मकर राशिफल 20 फरवरी 2026: आज मकर राशि वालों का प्रोपर्टी को लेकर लीगल विवाद हो सकता है, काम में समझौता नहीं करना,
Capricorn Horoscope Today 20 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज मकर राशि वालों का प्रोपर्टी को लेकर लीगल विवाद हो सकता है, काम में समझौता नहीं करना,
Capricorn Horoscope Today 20 February 2026 :आज मकर राशि वाले चिंताओं को छोड़ें और कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करें। आज आपकी लवलाइफ वाइब्रेंट रहेगी, लेकिन ऑफिस लाइफ भी बिजी रहेगी। आपका आज पूरे दिन आर्थिक आधार मजबूत रहेगा, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। आर्थिक तौर पर समृद्धि आपको स्मार्ट फैसले लेने की ईजाजत देगी। आपका लव रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। आपको हर प्रोफेशनल मौके को अच्छे से इस्तेमाल करना है, आर्थिक तौर पर आप बड़े फैसले ले पाएंगे। हेल्थ भी आपकी आज अच्छी रहेगी।
मकर लव राशिफल
आज मकर राशि वालों को लव अफेयर में पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे। आपका लवर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सपोर्टिव रहेगा। आज आपकी पार्टनर के साथ बहस हो सकती है, या किसी बात पर ऐसी बात होगी आप दोनों में बात बिगड़ जाएगी, आप आज पार्टनर के इमोशंस को हर्ट करेंगे। आपको आज रोमांटिक डिनर का प्लान बनाना चाहिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, तो अपने पार्टनर को पैरेंट्स के साथ मिलवाएं, आपको इस दौरान अपने पैरेंट्स का अप्रूवल भी मिल जाएगा। आपको पार्टनर को पर्सनल स्पेस देना चाहिए, जिससे आपके पार्टनर को ये ना लगे कि आप उस पर अपने विचार थोप रहे हैं।
मकर करियर राशिफल
आज मकर राशि वालों को काम में किसी भी चीज से समझौता नहीं करना है। आपकी लवलाइफ में आज चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपको काम में किसी से कंफर्ट नहीं करना है, आपको अपने बयानों को लेकर भी आज सावधान रहना है, टीम सेशन में आज कुछ ऐसा ना बोलें, कि आपको लेकर विवाद हो। आज क्रिएटिव लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, वो लोग आज अच्छी खबर पाएंगे।
मकर मनी राशिफल
आज मकर राशि वालों को धन को लेकर सावधान रहना होगा। आज मकर राशि वालों का प्रोपर्टी को लेकर लीगल विवाद हो सकता है,, इसलिए कोशिश करें कि इससे बचें और अगर मामला बढ़ें, तो आपको इसको लेकर पैसों की जरूरत होगी। इस बात पर फैसला आपके ही पक्ष में आएगा, चाहे अभी आए या बाद में। आज ऑनलाइन आर्थिक लेनदेन किसी अजनबी के साथ करने से बटें। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा एंगे और घर को रिपेयर कराकर खुश रहेंगे। आज पार्टनरशिप में फाइनेंशियल एडवाइजिंग कंपनी आपको मदद करेगी, जिससे आप स्मार्ट फैसले ले सकेंगे।
मकर हेल्थ राशिफल
आज मकर राशि वालों को अभी की चल रही बीमारी से आजादी मिल जाएगी। आपके लिए लिए अच्छा है कि आप अपने लाइफस्टाइल पर कंट्रोल रखें। आपको सिस्टमेटिक डाइट प्लान बनाना चाहिए। जिसमें हरी पत्तेदार सब्जिया, फल और सभी विटामिन्स हों। आज जिम या योग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी फिजिक फिट रहेगी। आपको रात में ड्राइव करते समय भी सावधान रहना चाहिए। बच्चों को भी आज खेलते समय चोट लग सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां