मकर राशिफल 20 अगस्त : मकर राशि वालों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, खुद पर रखें भरोसा

Capricorn Horoscope Today 20 August 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज बदलावों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। सकारात्मक रहें।

Wed, 20 Aug 2025 06:16 AM

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 20 August 2025 : आज बदलावों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। सकारात्मक रहें। आज का दिन खुद पर भरोसा करने और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए फैसले लेने का है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के लिए नए अनुभव पाने के लिए तैयार रहें।

लव राशिफल : आज का दिन मकर राशि वालों की लव लाइफ में अप्रत्याशित सरप्राइज लेकर आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो साथी संग रिश्तों में नया प्यार,जुनून और कनेक्शन फील करेंगे। इस ऊर्जा का उपयोग अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए करें। पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें। अगर आप सिंगल हैं, तो आज आपकी किसी दिलचस्प से मुलाकात हो सकती है। अपने अंतर्मन पर भरोसा रखें और पहला प्रयास करने में संकोच न करें। आज का दिन रोमांटिक लाइफ को बेहतर बनाने और साथी से अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए खास रहेगा।

करियर राशिफल : टीम मीटिंग के दौरान थोड़ा सतर्क रहें। सहकर्मियों के परफॉर्मेंस पर आपत्ति उठाने से बचें। इससे टीम में परेशानियां बढ़ सकती हैं। कंट्रोवर्सी से बचें। अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। जो लोग आर्ट्स,म्युजिक,पेटिंग या एक्टिव सेक्टर में हैं, आज उन्हें उन्नति के कई मौके मिलेंगे। बिजनेसमेन के बिजनेस पार्टनर संग अच्छे रिश्ते बरकरार रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अपार सफलता मिलेगी।

आर्थिक राशिफल : आज धन का आवक बढ़ेगा और पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। मकर राशि की फीमेल्स नया वाहन खरीद सकती हैं। वहीं, सीनियर्स बच्चों के बीच धन का बंटवारा कर सकते हैं। आज आपका भाई-बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हो सकता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं,तो दोपहर के बाद का समय अच्छा रहेगा। आप प्रॉपर्टी, स्टॉक या नए बिजनेस में इनवेस्ट के ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल : आज का दिन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को ज्यादा बढ़ने से पहले सेहत पर ध्यान देने का दिन है। हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। अपने डेली रूटीन पर ध्यान दें। हेल्दी डाइट लें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। मेंटल हेल्थ पर खास ध्यान दें। माइंडफुनेस एक्टिविटी या मेडिटेशन करें। इससे तनाव कम होगा। बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त आराम करें। इससे आप स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहेंगे। सेल्फकेयर को पहली प्राथमिकता दें। इससे सेहत अच्छी रहेगी।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com