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मकर राशिफल 20 अप्रैल 2026: मकर राशि वालों का मन का बोझ बढ़ा सकता है तनाव, सही फैसलों से मिलेगा सुकून

Apr 20, 2026 05:22 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 अप्रैल का दिन…

मकर राशिफल 20 अप्रैल 2026: मकर राशि वालों का मन का बोझ बढ़ा सकता है तनाव, सही फैसलों से मिलेगा सुकून

Capricorn Horoscope 20 April 2026, मकर राशिफल आज : आज कोई अंदर की बात या चिंता आपके दिमाग में बनी रह सकती है। घर का मामला, परिवार की टेंशन या कोई अधूरी फीलिंग- ये सब पीछे चलती रहेंगी और आपके मूड व काम पर असर डाल सकती हैं। वृषभ का असर धीरे-धीरे सुकून और अपनापन लाएगा, लेकिन पहले आपको यह समझ आएगा कि अंदर क्या ज्यादा जगह घेर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि दिन भारी होगा। बस इतना है कि एक बात को सही से देखना जरूरी है। हर चीज अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। एक छोटा बदलाव, एक आसान फैसला या थोड़ा रुकना भी दिन को हल्का बना सकता है। आज आपको सपोर्ट चाहिए, सिर्फ सहन करने से काम नहीं चलेगा।

आगे पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-

मकर राशि का लव राशिफल- आज सिर्फ जिम्मेदारी दिखाना काफी नहीं होगा, सामने वाले को अपनापन भी महसूस होना चाहिए। आप अपना प्यार अपने तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन शायद वह साफ नजर नहीं आ रहा। दिक्कत प्यार की नहीं, बल्कि उसे जताने के तरीके की है। सिंगल लोगों को आज कोई शांत और भरोसेमंद इंसान पसंद आ सकता है। रिलेशनशिप में हैं तो हल्की दूरी कम हो सकती है, बस एक बार दिल की बात साफ तरीके से कहनी होगी। आज छोटी और सच्ची बात ज्यादा असर करेगी।

मकर राशि का करियर राशिफल- आज काम थोड़ा भारी लग सकता है, खासकर जब दिमाग में और भी बातें चल रही हों। छोटा काम भी बड़ा लग सकता है, क्योंकि ध्यान बंटा हुआ रहेगा। इसका हल ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि काम को सही तरीके से बांटना है। नौकरी में हैं तो एक काम को प्राथमिकता दें और उसी पर टिके रहें। बिजनेस में हैं तो हर चीज खुद संभालने के बजाय सिस्टम बनाएं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक टॉपिक पूरा करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल- आज कोई जरूरी खर्च सामने आ सकता है, खासकर घर या परिवार से जुड़ा हुआ। यह सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी का मामला भी हो सकता है। आज सही फैसले लेने का दिन है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। जरूरी खर्च को प्राथमिकता दें। अगर इन्वेस्टमेंट का मामला है, तो धैर्य से काम लें। छोटा लेकिन सही फैसला आगे काम आएगा।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज अंदर का तनाव शरीर पर दिख सकता है। थकान, भारीपन, पीठ या कंधों में दर्द, या नींद ठीक से न आना महसूस हो सकता है। यह इसलिए है क्योंकि आप बहुत कुछ अंदर ही अंदर संभाल रहे हैं। आज खुद को थोड़ा आराम दें। समय पर खाना खाएं, काम का दबाव कम करें और शाम को हल्का रखें। थोड़ा शांत माहौल और आराम आपको जल्दी ठीक महसूस कराएगा।

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सलाह- हर चीज ताकत से संभालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा नरम रवैया अपनाएंगे तो चीजें आसान होंगी।

लकी नंबर: 6

लकी रंग: टोप

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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