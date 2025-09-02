Capricorn Horoscope Today 2 September 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction मकर राशिफल 2 सितंबर: आज ऑफिस में इस बात का रखें ध्यान, होगा धन लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मकर राशिफल 2 सितंबर: आज ऑफिस में इस बात का रखें ध्यान, होगा धन लाभ

मकर राशिफल 2 सितंबर: आज ऑफिस में इस बात का रखें ध्यान, होगा धन लाभ

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 07:09 AM
मकर राशिफल 2 सितंबर: आज ऑफिस में इस बात का रखें ध्यान, होगा धन लाभ

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 2 सितंबर 2025: धैर्य और निरंतर प्रयास अच्छे परिणाम दे सकते हैं। क्लियर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों या परिवार से मदद मिलेगी। कार्यों की ओर जरूरी कदम उठाएं। छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं और कॉन्फिडेंस और शांत मन से आगे बढ़ते रहें। जरूरत पड़ने पर नियमित रूप से आराम करना याद रखें।

मकर लव लाइफ: आज आप दयालु और रोमांटिक महसूस कर सकते हैं। देखभाल के छोटे-छोटे कार्य बहुत मायने रखते हैं। अगर आप किसी के साथ हैं, तो अपनी परवाह दिखाने के लिए उससे प्यार भरे शब्द कहें या किसी छोटे-मोटे काम में मदद करें। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ताना बातचीत और मुस्कान के लिए तैयार रहें। अपने शांत स्वभाव पर भरोसा रखें ताकि ऐसे दोस्त आकर्षित हों, जो आपका सम्मान करते हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में जरूरी कामों और छोटी-छोटी जीत पर ध्यान केंद्रित करें। एक समय में एक काम को पूरा करें और उसे अच्छी तरह से पूरा करें। टीम के किसी सदस्य की मदद करने से विश्वास बढ़ेगा। भविष्य के काम आसान हो सकते हैं। प्राथमिकताएं लिखें और उन्हें पूरा करें। एक शांत योजना मैनेजर्स को प्रभावित करेगी। आपको अधिक कंट्रोल महसूस करने में मदद करेगी। एक साथ बहुत ज्यादा काम करने से बचें। प्रगति जल्दबाजी से बेहतर है। हर पूरे हुए काम का जश्न मनाएं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज पैसा धीरे-धीरे लेकिन स्टेबल रूप से आगे बढ़ेगा। छोटे-छोटे बिल्स की जांच करें और कमाई में से थोड़ी बचत भी करें। जरूरतों पर अचानक खर्च करने से बचें। पहले जरूरतों के बारे में सोचें। अगर आप कोई खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो कीमतों की तुलना करें और थोड़ी छूट भी मांगें। सेविंग्स करने की आदत समय के साथ विकसित होगी। परिवार के साथ धन से जुड़े आइडिया शेयर करें, वे अच्छे सुझाव दे सकते हैं।

सेहत राशिफल: आज आपके शरीर को देखभाल की जरूरत है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने करने के लिए छोटी सी सैर या हल्की स्ट्रेचिंग करके धीरे-धीरे चलें। भूख लगने पर पर्याप्त पानी का सेवन और संतुलित नाश्ता करें। आराम जरूरी है। थोड़ी झपकी या शांत समय ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। सोने से पहले बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आप तनाव महसूस करें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। छोटे-छोटे हेल्दी ऑप्शन आज दिन भर एनर्जी बनाए रखने में मदद करेंगे। आज अपने पोस्चर पर ध्यान दें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

