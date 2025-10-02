मकर राशिफल 2 अक्टूबर : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, आने वाले समय में मिलेंगे नए मौके

Capricorn Horoscope Today 2 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शांति और बैलेंस लेकर आया है। सब्र रखने का फायदा मिलेगा।

Thu, 2 Oct 2025 06:06 AM

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 2 October 2025 : आज का दिन शांति और बैलेंस लेकर आया है। सब्र रखने का फायदा मिलेगा। रिलेशनशिप में सुकून रहेगा और काम व फाइनेंस में लगातार ध्यान देने से अच्छे नतीजे आएंगे। आज आपको स्टेबिलिटी और भरोसा महसूस होगा। चीजें अब ऐसे रफ्तार से चलेंगी जिसे आप संभाल पाओगे और आपको सोचने व सही प्लान बनाने का वक्त मिलेगा। फैमिली और करीबी रिश्ते शांतिपूर्ण रहेंगे। दिमाग भी क्लियर रहेगा जिससे जरूरी फैसले अच्छे से ले पाओगे। काम में धीरे-धीरे प्रगति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। पैसों में बैलेंस रहेगा और हेल्थ रूटीन में थोड़ी मेहनत से फिटनेस बनी रहेगी।

लव राशिफल : प्यार में आज नरमी और प्यार भरे पल रहेंगे। कपल्स को सुकून भरे लम्हे मिलेंगे जो नजदीकियां बढ़ाएंगे। सिंगल्स को भी उम्मीद मिलेगी किसी ऐसे इंसान से मिलने की जो उन्हें सच में वैल्यू करता हो। तुम्हारा शांत स्वभाव रिश्तों में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। छोटी सी अच्छी पहल या दिल से बातचीत बंधन मजबूत करेगी। फैमिली का प्यार भी आपको आराम देगा और आपका केयरिंग नेचर सबको जोड़कर रखेगा।

करियर राशिफल : काम में आज स्थिर प्रगति होगी। आपके डिसिप्लिन से साथी भी प्रभावित होंगे और सीनियर्स भी। आज आपकी कंसिस्टेंसी नोटिस की जाएगी। ये दिन फटाफट फायदे का नहीं, बल्कि मजबूत नींव रखने का है। लंबित काम आसानी से निपटा लेंगे अगर व्यवस्थित रहेंगे तो। किसी अनुभवी इंसान से अच्छी सलाह भी मिल सकती है। सब्र और फोकस बनाए रखने से आने वाले समय में बड़े मौके मिलेंगे।

आर्थिक राशिफल : पैसों की स्थिति पॉजिटिव और स्टेबल रहेगी। आपको सुकून मिलेगा ये देखकर कि मेहनत धीरे-धीरे रंग ला रही है। पहले किए निवेश से छोटे रिटर्न मिलने शुरू हो सकते हैं। ये समय सेविंग पर ध्यान देने का है और अनावश्यक लक्जरी से बचने का। फैमिली की जरूरतों के हिसाब से आगे की प्लानिंग करने से मन को शांति मिलेगी। अभी शॉर्ट-टर्म गेन से ज्यादा लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी पर ध्यान देना बेहतर है।

स्वास्थ्य राशिफल : हेल्थ बैलेंस रहेगी अगर सिंपल रूटीन अपनाए रखेंगे। हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या बाहर टहलना शरीर और दिमाग को फ्रेश करेगा। स्ट्रेस कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। हल्का और हेल्दी खाना एनर्जी बनाए रखेगा। ओवरवर्क से बचें क्योंकि रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। सही बैलेंस से अंदर से मजबूती और शांति महसूस होगी।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com