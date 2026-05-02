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मकर राशिफल 2 मई 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, सुकून का होगा अनुभव, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

May 02, 2026 06:12 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 मई का दिन…

मकर राशिफल 2 मई 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, सुकून का होगा अनुभव, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Capricorn Horoscope 2 May 2026, मकर राशिफल आज : आज दिन अच्छा रहेगा। सूकून के पल मिलेंगे, जिससे दिमाग का बोझ कम होगा। कोई बच्चा, शौक, क्रिएटिव काम, प्यार से जुड़ा प्लान, म्यूजिक, खाना या आपकी पसंद की कोई चीज आपको अच्छा महसूस करा सकती है।काम तो रहेगा, लेकिन दिन सिर्फ जिम्मेदारियों में ही न निकल जाए, इसका ध्यान रखें। छोटी-सी खुशी भी दिमाग को रीफ्रेश कर सकती है। कोशिश करें कि एक ऐसी चीज के लिए टाइम निकालें जो आपको सच में अच्छा लगे। इसका मतलब काम से भागना नहीं है, बस दिमाग को थोड़ा ब्रेक देना है। कोई छोटा क्रिएटिव काम, किसी अपने को मैसेज, बच्चों के साथ टाइम या अपना कोई शौक- ये सब आपको फिर से काम के लिए तैयार कर देंगे। छोटी-सी खुशी भी असर दिखाएगी। थोड़ा हल्का महसूस करेंगे तो काम भी आसानी से होगा।

आगे पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

मकर राशि का लव राशिफल

आज प्यार में ज्यादा प्लान की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी की परवाह करते हैं, तो उसे छोटे तरीके से दिखाएं। एक मैसेज, तारीफ, साथ में हंसना या छोटा-सा प्लान- इतना काफी है। प्यार को हर काम खत्म होने तक टालते न रहें। सिंगल लोग अपनी बात करने के तरीके, मजाक या हल्की बातचीत से किसी को आकर्षित कर सकते हैं। रिश्ते में हैं तो थोड़ा स्पेस दें। एक छोटा-सा अच्छा इशारा दिन बदल सकता है। अगर काम की वजह से आप ज्यादा सीरियस हो गए हैं, तो अपना हल्का साइड भी दिखाएं। छोटी-सी सच्ची कोशिश रिश्ते को मजबूत करती है।

मकर राशि का करियर राशिफल

आज काम में थोड़ा क्रिएटिव होना फायदेमंद रहेगा। प्रेजेंटेशन, डिजाइन, पढ़ाना, प्रमोशन या क्लाइंट से जुड़ा काम- सबमें थोड़ा अलग तरीका अपनाएं। बहुत सूखा और सीधा समझाने की बजाय थोड़ा आसान और दिलचस्प बनाएं। इससे सामने वाले को समझने में आसानी होगी। जॉब करने वाले लोग अगर नया उदाहरण देंगे तो काम आसान लगेगा। बिजनेस वाले पैकेजिंग, ब्रांडिंग या ग्राहक को कैसे दिखाना है, इस पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स उदाहरण और प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छा सीखेंगे। हर काम को बोझ न बनाएं। जब मन लगेगा, तो काम भी अच्छा होगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल

आज कुछ खर्च खुशी के लिए हो सकता है। जैसे खाना, बच्चों पर खर्च, शौक या एंटरटेनमेंट। खर्च करें, लेकिन प्लान के साथ। ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। छोटा खर्च भी खुशी दे सकता है। सेविंग्स को छेड़ें नहीं। निवेश आराम से देखें। ट्रेडिंग जोश में आकर न करें। खुशी और ज्यादा खर्च को एक जैसा न समझें। अगर कोई चीज खुशी देती है लेकिन बाद में टेंशन देती है, तो उसे कम रखें।एक ऐसा खर्च चुनें जो काम का हो और आपके बजट में हो।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज शरीर में जकड़न, थकान या हल्का मूड डाउन हो सकता है, लेकिन दिन में थोड़ा हल्कापन होगा तो ये कम हो जाएगा। थोड़ा बाहर टहल लें, म्यूजिक सुन लें, कुछ आसान खाना बना लें, बच्चे के साथ खेल लें या अपने शौक में टाइम दें। सिर्फ जिम्मेदारी ही दिन का हिस्सा न बने। शरीर को भी आराम चाहिए। आराम सिर्फ सोने से नहीं आता, कभी-कभी खुशी से भी आता है। शाम को हल्का खाना लें। दिन को ज्यादा भारी न बनाएं। थोड़ी हंसी भी बहुत काम आएगी।

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मकर राशि वालों के लिए सलाह

आज एक ऐसी चीज जरूर करें जो आपको सच में खुशी दे।

लकी नंबर: 7

लकी कलर: चारकोल ग्रे

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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