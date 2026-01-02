संक्षेप: Capricorn Horoscope 2 January 2026: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशिफल 2 जनवरी 2026: मकर राशि वाले आज बिल देखकर चौकेंगे, अचानक बड़ी खरीदारी से बचें

Capricorn Horoscope for Today 2 January 2026 : आज मकर राशि वालों को स्टडी स्टेप्स सही मायने में तरक्की दिलाएंगे। आज आप स्टडी और फोकस्ड फील करेंगे। आपको छोटे और प्रैक्टिकल एक्शन लेने चाहिए। आप किसी विश्वसनीय दोस्त से सलाह लें। इसके साथ ही आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के लिए आश्वस्त रहना है। आपकी स्टडी अप्रोच से साफ नतीजे दिखेंगे। आपको इस समय वास्तविक कदम उठाने के बारे में सोचना है, जिसे आप पूरा कर सकें, घर और पर्सनल लाइफ दोनों में। दूसरे लोग आपकी शांति का सम्मान करेंगे। ईवनिंग तक अपनी तरक्की को देखें। और अगले कदन के लिए धैर्य से प्लानिंग करें।

मकर लव राशिफल आज आपका दिल शांत है, अगर आप सिंगल हैं, तो अपने आपको खुला रखें कि आप किसी शेयरिं एक्टिलिटी और कम्युनिटी इवंट में किसी से मिलें। आपकोरिजर्व नहीं रहना है। कोशिश करें कि सच्ची दयालुता सबसे अलग दिखेगी। अगर आप किसी के साथ हैं, तो एक छोटा सा काम करें और बोलने से अधिक लवलाइफ में अपने पार्टनर की या लवर की सुनें। आपको बता दें कि इससे आप दोनों में विश्वास गहरा होगा। गंभीर फैसले अगर लेने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें। आज शाम की एक छोटी सी बातचीत आप दोनों के रिलेशनशिप में गर्माहट लाएगी और आप दोनों को आश्वस्त करेगी कि आप सम्मान और एक दूसरे की केयर करके आगे बढ़ रहे हैं।

मकर करियर राशिफल इस समय मकर राशि वालों को प्रैक्टिकल चॉइस से आपको लगाचार रिवार्ड मिलेंगे। आज उन कामों पर फोकस करें, जिन्हें आप आज ही फिनिश करना चाहते हैं। आपको चीजों की डिटेल्स को देखने की आदत आपको लीड्स से तारीफ दिलाएगी। आज बड़े प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटे। जहां आप मदद कर सकते हैं, वहां मदद करें, लेकिन आपको अपने लिए ब्राउंडरीज रखनी होंगी। नोट्स बनाएं और एक समय एक ही काम करें। इससे आपका विश्वास बना रहेगा।

मकर मनी राशिफल आज पैसा आपका स्थिर रहेगा। अपने छोटे और रोज के खर्चों को अच्छे से रिव्यू करें और देखें कि आप हर वीक कैसे छोटी सेविंग्स को जोड़ पाते हैं। इस समय किसी भी तरह का रिस्क ना लें। इसके अलावा अचानक बड़ी खरीदारी से बचें। इसकी जगह आप स्थिर, जाने-माने ऑफ्शन को चुन सकते हैं, जो पहले से आप करते आ रहे हैं। अगर बिल देखकर आपको अचंभा हो तो टेंशन करने के बजाय प्लानिंग बनाने के लिए फोन करें। अभी लिया गया एक छोटा, सोच समझकर लिया गया फैसला, एक अलग रकम को अलग रखना, आपकी टेंशन को कम करेगा।लगातार सोल्यूशन के बजाय धीमी तरीके से आगे बढ़ने पर फोकस करें। धैर्य और सरल प्लानिंग समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी और

मकर हेल्थ राशिफल आज स्वास्थ्य शांत महसूस हो रहा है। हल्की-फुल्की गतिविधियाँ जैसे कि थोड़ी देर टहलना, साधारण स्ट्रेचिंग या बुनियादी साँस लेने के व्यायाम आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे और आपके मन को शांत करेंगे। जब आप थका हुआ महसूस करें तो आराम करें और आज रात नियमित नींद लें। सोने से पहले भारी स्क्रीन का उपयोग करने से बचें; विचारों को शांत करने के लिए पढ़ें या हल्का संगीत सुनें। अगर आपको हल्का दर्द है, तो हल्की देखभाल और कोमल गर्मी का उपयोग करें। छोटी, नियमित आदतें आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाएंगी और परिवार से संपर्क बनाए रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com