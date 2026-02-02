Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 2 फरवरी: मकर राशि आज रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें, इस तरह होगी ऑफिस में आपकी जीत

मकर राशिफल 2 फरवरी: मकर राशि आज रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें, इस तरह होगी ऑफिस में आपकी जीत

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Feb 02, 2026 06:39 am IST
Capricorn Horoscope Today 2 February 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 2 फरवरी 2026: मकर राशि वाले सावधानी के साथ प्लानिंग और लगातार प्रयास से स्टेबिलिटी पाएंगे। रिलेशन रोमांस भरे रहेंगे, काम पूरे हो पाएंगे, और धन के मामले स्थिर रहेंगे। धैर्य बनाए रखें, प्यार से बात करें, और दूसरों से छोटी-मोटी मदद स्वीकार करें ताकि लक्ष्यों और पर्सनल ग्रोथ की ओर स्पीड बनी रहे। छोटे, छोटे लगातार चुनाव मददगार रास्ते खोल सकते हैं। परिवार का सपोर्ट मूड को बेहतर बनाता है। ज्यादातर काम कॉन्फिडेंस और प्रगति के साथ आगे बढ़ता है, जिससे आज मापने योग्य परिणाम मिलेंगे।

मकर राशि आज रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें, इस तरह होगी ऑफिस में आपकी जीत

लव लाइफ

आज प्यार लगातार ध्यान और देखभाल के छोटे-छोटे कामों से बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो धैर्य से बातचीत करने से नए दोस्ताना रिश्ते बन सकते हैं, जो भरोसेमंद लगेंगे। कपल्स को योजनाओं और जिम्मेदारियों के बारे में ईमानदारी से बात करने से फायदा होगा। सोच-समझकर किए गए कामों से तारीफ दिखाएं और विश्वास बनाने के लिए ध्यान से सुनें। बड़े वादे करने से बचें। सपोर्ट और साझा रूटीन को प्राथमिकता दें। परिवार का प्रेम रिश्तों को मजबूत करेगा और एक शांत, सम्मानजनक माहौल बनाएगा, जहां समय के साथ-साथ रोज की देखभाल से स्नेह गहरा हो सकता है।

करियर राशिफल

काम में प्रगति लगातार फोकस और योजना पर निर्भर करती है। टास्क को प्राथमिकता दें और छोटे प्रोजेक्ट पूरे करें ताकि जीत हासिल हो। सहकर्मियों के साथ क्लियर रूप से बात करें और जब मदद मिले तो उसे स्वीकार करें ताकि कार्यक्षमता में सुधार हो। रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें। ऐसे जरूरी कदम उठाएं, जो गलतियों को कम करें। एक क्लियर चेकलिस्ट आपके दिन का मार्गदर्शन करेगी और तनाव कम रखेगी। सीनियर लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। विचारों को आसान तरीके से समझाने के लिए तैयार रहें। लंबे समय के लक्ष्यों की ओर मापने योग्य प्रगति करने के लिए समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें।

फाइनेंशियल लाइफ

अगर आप खर्च पर नजर रखते हैं और बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचते हैं तो वित्तीय मामले स्टेबल रहेंगे। अभी की छोटी बचत भविष्य की जरूरतों के लिए जगह बनाएगी और तनाव कम करेगी। बिल की जांच करें, किसी भी अस्पष्ट शुल्क पर बातचीत करें, और आने वाले हफ्तों के लिए एक आसान बजट बनाएं। बड़ी खरीदारी तब तक टालने पर विचार करें, जब तक योजनाएं क्लियर न हो जाएं। थोड़ी ज्यादा कमाई का अवसर मिल सकता है। शांति से जांच करें और ऐसे ऑप्शन चुनें, जो आपकi स्किल्स के अनुसार हों। रसीदें रखें और आज आराम और शांति के लिए जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें।

सेहत राशिफल

आपकी छोटी-छोटी आदतों और खुद की देखभाल से स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। जल्दी सोएं, बार-बार पानी का सेवन करें, और शरीर और दिमाग को तरोताजा करने के लिए छोटी सैर करें। हल्की स्ट्रेचिंग तनाव कम करेगी, खासकर लंबे समय तक बैठने के बाद। देर रात भारी भोजन करने से बचें। हल्के, ताजे शाकाहारी विकल्पों को चुनें, जो पाचन में मदद करें। काम के दौरान सांस लेने के व्यायाम और छोटे ब्रेक से तनाव को मैनेज करें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आराम करें और आज किसी भरोसेमंद डॉक्टर से समय पर सलाह लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
