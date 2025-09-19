मकर राशिफल 19 सितंबर : मकर राशि वाले प्रोफेशनल लाइफ को रखें क्रिएटिव, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रहें दूर

Capricorn Horoscope Today 19 September 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले प्रोफेशनल डेडलाइन पूरी करने के लिए मेहनत करते रहें।

Fri, 19 Sep 2025 06:30 AM

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 19 September 2025 : प्यार में ईमानदार रहें और आज ही सभी झगड़े सुलझा लें। प्रोफेशनल डेडलाइन पूरी करने के लिए मेहनत करते रहें। आज हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेंगे। लव लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। प्रोफेशनल जरूरतें पूरी करें।

लव राशिफल- रोमांचक एक्टिविटीज में शामिल होकर लव अफेयर को मजबूत बनाएं। अपने विचार दूसरे पर न थोपें, बल्कि उन्हें सोचने और करने की आजादी दें। दिन का दूसरा भाग रोमांटिक डिनर या पैरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाएं आज एंगेज भी होंगी। जो लोग मैरिड हैं वे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। नहीं तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं।

करियर राशिफल- प्रोफेशनल लाइफ क्रिएटिव रखें और ऐसा कुछ न करें जिससे सीनियर्स नाराज हों। नए टास्क लेने में हिचकें नहीं। मशीन पर काम करने वालों का शेड्यूल टाइट रहेगा। आईटी, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, एनीमेशन, आर्किटेक्चर और बैंकिंग प्रोफेशनल्स को नए अवसर मिलेंगे। जॉब सीकर्स आज इंटरव्यू क्रैक करेंगे। क्लाइंट्स से एटीट्यूड को लेकर आलोचना मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैंडल करने वाले ट्रेडर्स को आज टैक्स-रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक राशिफल- कोई बड़ी आर्थिक समस्या रूटीन लाइफ को प्रभावित नहीं करेगी। अलग-अलग सोर्स से धन आने के बावजूद सभी कर्जे क्लियर करने में दिक्कत होगी। लेकिन सही बजट बनाकर और उस पर चलकर आप अपना इकोनॉमिक स्टेटस स्टेबल कर सकते हैं। आज लक्जरी पर खर्च करना सही नहीं है, लेकिन आप घर या गाड़ी खरीद सकते हैं। बिजनेसमेन नई पार्टनरशिप्स साइन करेंगे जिससे ट्रेड एक्सपैंशन के लिए फंड्स मिल जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल- आज प्रॉपर डाइट लें और हेल्दी लाइफस्टाइल शेड्यूल बनाएं। मॉर्निंग और ईवनिंग में कुछ देर वॉक करें, इससे फैट बर्न होगा और फिट रहेंगे। प्रेग्नेंट फीमेल्स आज एडवेंचर स्पोर्ट्स और बाइक राइडिंग से बचें। कुछ बच्चों को स्किन पर रैशेज हो सकते हैं और महिलाओं को पाचन से संबंधित परेशानी हो सकती हैं। रात में ड्राइव करते समय भी सावधानी बरतें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

