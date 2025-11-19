मकर राशिफल 19 नवंबर : आज पैसा खूब, कुछ मकर वाले टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, करियर में एथिक्स से जुड़ी मामले

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 19 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज पैसा खूब, कुछ मकर वाले टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, करियर में एथिक्स से जुड़ी मामले

Capricorn Horoscope Today 19 November 2025 : आज मकर राशि वालों की साथी सक्सेस रहेगी। अपने लवर के साथ आज बैठें। अपने रिलेशनशिप में आज आपको एक्सप्रेसिव रहना होगा। प्रोफेशनल लाइफ में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आपको हेलथ और वेल्थ दोनों में सफलता मिलेगी। लवलाइफ और ऑफिस की दिक्कतों को आपको सही करना होगा। आर्थिक तौर पर आ स्टेबल हैं। आपकी हेल्थ भी ठीक है। आपको स्मार्ट फैसले लेने होंगे।

मकर लव राशिफल आप रोमांस के कुछ खास पलों का अनुभव करेंगे। आजकल ऐसे भी पल आपके सामने आएंगे, जहां आप अपना गुस्सा दिखा सकते हैं या आपा खो सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, वो लोग सुबह का समय चुन सकते हैं। जो लोग अंदर से चिंता में घुल रहे हैं, उनके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेलने से अच्छा है कि आप सिंगल रहें। सिंगल लोग भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए एक या दो दिन का इंतजार करना पड़ सकता है।

मकर करियर राशिफल आज मकर राशि वालों को जिम्मेदारियों पर फोकस करना चाहिए।आज आपका क्लाइंट नाखुश हो सकता है और किसी प्रोजेक्ट के लिए ना कर सकता है, आपको इसके लिए नेगोशिट करने की जरूरत होगी। इसस आफको नैतिकता पर प्रभाव होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आज एथिक्स से जुड़े मामले भी सामने आ सकते हैं। इसका असर सरकारी क्षेत्र या ज्यूडिशरी से जुड़े लोगों पर अच्छा खासा असर होगा। कुछ ठेकेदारों, सिविल इंजीनियरों और फाइनेंस मैनेजमेंट को भी सिद्धांतों से जुड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन आज बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, का काम कर रहे हैं, वो लोग नई पार्टनरशिप और डील देखेंगे।

मकर धन राशिफल आज मकर राशि वालों के पास धन का आगमन होगा। इस समय आपको बड़े आर्थिक फैसलों लेने में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके लिए निवेश एक अच्छा ऑप्शन है। इस राशि के लोगों को शेयर, सोना और रियल एस्टेट अच्छे निवेश के ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ महिलाएं विदेश में छुट्टियां बिताने के लिए एयर टिकट और होटल बुक करेंगी। आज इस राशि के लोग पैसा दान भी कर सकते हैं। बिडनेसमैन आज बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने में सफल होंगे।

मकर हेल्थ राशिफल हेल्थ की दृष्टि से मकर राशि वालों काआज का दिन अच्छा है। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है। बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के आप बाहर किसी हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको वायरल बुखार या ओरल हेल्थ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, ये आराम से सही हो जाएंगी, ये गंभीर नहीं होंगी। तेज स्पीड से गाड़ी न चलाएं, खासकर शाम के समय आपको परेशानी हो सकती है। आज योग सेशन शुरू करने या जिम ज्वाइन करने का भी अच्छा समय है।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला