मकर राशिफल 19 मार्च 2026: मकर राशि वालों के लिए नौकरी और बिजनेस में तरक्की के संकेत, लव लाइफ भी रहेगी अच्छी
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 मार्च का दिन…
Capricorn Horoscope 19 March 2026, मकर राशिफल आज : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ में नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन बीच-बीच में हल्की तकरार भी हो सकती है। काम के मामले में आपकी मेहनत दिखेगी और उसका फायदा भी मिलेगा। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी, बस लापरवाही से बचें।
आगे पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
मकर राशि का लव राशिफल- रिश्ते में आज शांति रखना जरूरी है। पार्टनर का व्यवहार थोड़ा जिद वाला हो सकता है, जिससे बहस की स्थिति बन सकती है। खासकर बाहर जाते समय या ट्रैवल के दौरान सावधानी रखें। पार्टनर को स्पेस देना जरूरी है। इससे रिश्ता बेहतर रहेगा। कुछ लोग पुराने रिश्ते की तरफ फिर जा सकते हैं, लेकिन शादीशुदा लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए। परिवार का माहौल खराब हो सकता है। साथ में कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, खासकर पहाड़ वाली जगह। इससे आप दोनों को बात करने का मौका मिलेगा। शादीशुदा महिलाएं फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं।
मकर राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में आज आपका डिसिप्लिन काम आएगा। प्रेशर रहेगा लेकिन आप काम संभाल लेंगे। डेडलाइन को लेकर थोड़ी भागदौड़ रहेगी। कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए बात साफ रखें। टीम मीटिंग में अपने आइडिया रखें, इससे फायदा होगा। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोग अपने काम को बढ़ाने का प्लान बना सकते हैं। नई जगह पर काम शुरू करने का सोच सकते हैं। पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक है, एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहेगा।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। आमदनी बनी रहेगी और खर्च भी कंट्रोल में रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का प्लान बन सकता है। कुछ लोगों को परिवार की तरफ से प्रॉपर्टी मिलने की खबर मिल सकती है। दिन के पहले हिस्से में ज्वेलरी खरीदना अच्छा रहेगा। दूसरे हिस्से में गाड़ी लेने का प्लान बन सकता है। बैंक से लोन पास होने की संभावना है। बिजनेस में पैसा आने के रास्ते खुलेंगे।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। महिलाओं को दिन के दूसरे हिस्से में थोड़ी परेशानी हो सकती है। शराब और तंबाकू से दूर रहें। बुजुर्ग लोग हल्का एक्सरसाइज करें और भारी सामान उठाने से बचें। बच्चों को खेलते समय ध्यान रखना चाहिए, हल्की चोट लग सकती है। दिनभर थोड़ा आराम करना भी जरूरी है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट