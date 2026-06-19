मकर राशिफल 19 जून 2026: आज अटके हुए धन की होगी वापसी, भावुकता में आकर नहीं लें कोई फैसला
Aaj ka makar rashifal 19 June 2026: आज शनि के मीन राशि में होने से आपकी सोच व्यवाहारिक बनी रहेगी। कामकाज के लिहाज से दिन बेहतर है। आज आप निवेश का मन बना सकते हैं। जानें मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 जून का दिन।
Capricorn Today Horoscope 19 June 2026, आज का मकर राशिफल: धन से जुड़ी कोई रुकी हुई बात आगे बढ़ सकती है। यही आज का सबसे उपयोगी संकेत है। लंबे समय से अटकी राशि, पुराना भुगतान या किसी व्यक्ति से आश्वासन मिलने की संभावना बन रही है। फिर भी मन पूरी तरह प्रसन्न नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आ सकते। चंद्रमा कर्क में है, इसलिए घर और काम के बीच खिंचाव महसूस हो सकता है। ऐसे में भावुक निर्णय से बचना बहुत जरूरी है। एक साधारण फोन कॉल भी आज कई गलतफहमियां दूर कर सकता है, खासकर अगर किसी भुगतान, परिवार या बच्चों के विषय में बात अटकी हो। बच्चों से सहयोग मिलेगा और वे अपेक्षा से बेहतर व्यवहार कर सकते हैं। जरूरतमंद की मदद करने का भाव भी रहेगा। यह आपके मन को हल्का करेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। छोटी असावधानी भी नुकसान करा सकती है। शनि मीन में होने से आपकी सोच गंभीर और व्यावहारिक बनी रहेगी। उसी पर भरोसा रखिए। सुबह का समय जरूरी फैसलों के लिए अच्छा है। देर दोपहर में जल्द प्रतिक्रिया न दें।
प्रेम और रिश्ते
परिवार आज आपके लिए भावनात्मक आधार बन सकता है। बच्चों का सहयोग मन संभालेगा। जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करना उपयोगी रहेगा, खासकर अगर आप भीतर से किसी बात को लेकर असंतुष्ट हैं। गुस्से से ज्यादा ईमानदार बातचीत काम करेगी। प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। कोई बात दिल पर जल्दी लग सकती है। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया को थोड़ा विराम देकर रखें। अगर किसी अपने को फोन करने का मन है, तो इंतजार न करें। बातचीत से बहुत कुछ साफ होगा। एक गलती से बचें। मन खराब होने पर उसे भाग्य या लोगों की नीयत से जोड़ना ठीक नहीं। कई बार सिर्फ उम्मीद और हकीकत का फर्क होता है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में मिला जुला दिन है। रुका पैसा या लंबित फाइल आगे बढ़ सकती है, जो राहत देगी। पर साथ ही किसी काम का परिणाम उम्मीद से कम लग सकता है। यही कारण है कि स्थिर मन से काम लेना जरूरी होगा। ऑफिस में वरिष्ठों या सहकर्मियों से बात करते समय भाषा शांत रखें। कारोबारियों के लिए पैसा वसूलने, पुराना हिसाब साफ करने या अवसर की दोबारा समीक्षा करने का समय है। जोखिम वाले निवेश की चर्चा हो सकती है, पर पहले सीमाएं तय करें। छात्रों को नियमितता रखनी होगी। मूड पर पढ़ाई छोड़ना सही नहीं। एक छोटा लक्ष्य बनाकर दिन शुरू करें। काम पूरा होने पर संतोष लौटेगा।
धन और वित्त
रुकी हुई राशि मिलने का योग राहत दे सकता है। निवेश का विचार भी मन में आ सकता है, लेकिन भावुक होकर या किसी की बात से प्रभावित होकर पैसा लगाना ठीक नहीं। यदि धन आए, तो पहले पुरानी जरूरतें और जरूरी खर्च देखिए। वाहन, घर या बच्चों से जुड़े खर्च सामने हो सकते हैं। मदद करने की भावना अच्छी है, पर अपनी क्षमता के भीतर रहें। आर्थिक निर्णय में दिल और दिमाग दोनों साथ रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा आज सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी, ध्यान भटकना या थकान के बीच वाहन चलाना ठीक नहीं। घुटने, जोड़ या पीठ में जकड़न हो सकती है। घर लौटकर पैरों को आराम दें। बहुत भारी भोजन से बचें। अगर मन बोझिल है, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना भीतर का दबाव कम करेगा। अकेले सब संभालने की जरूरत नहीं है।
आज की सलाह: रुकी रकम पर ध्यान दें, पर भावुक होकर निवेश या ड्राइविंग में जोखिम न लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र