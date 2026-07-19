मकर राशिफल 19 जुलाई 2026: आज मिलेगा भाग्य का साथ, खुल सकते हैं तरक्की के नए रास्ते; पढ़ें आज का राशिफल
मकर राशि वालों के लिए आज भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने प्रयासों का लाभ भी मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन खर्च और निवेश में सोच-समझकर फैसला लें। रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें।
Capricorn Horoscope Today 19 July 2026: भाग्य का हल्का साथ महसूस हो सकता है, लेकिन दिन का असली लाभ तभी मिलेगा जब आप व्यवहार में संतुलन रखें। चंद्रमा के नौवें भाव का प्रभाव सोच को आगे ले जाता है। नई जानकारी, यात्रा की योजना, सलाह या सीख से फायदा हो सकता है। मन में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी और कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। आय उम्मीद से बेहतर रहने के संकेत हैं। फिर भी हर अच्छी बात के बीच रिश्तों का एक संवेदनशील पक्ष बना रहेगा। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ अनदेखी या रूखेपन की वजह से खिंचाव बढ़ सकता है। इसलिए व्यक्तिगत सफलता के उत्साह में सामने वाले की भावनाएं न भूलें। बच्चों, रचनात्मक काम या किसी निजी गर्व से जुड़ी बात खुशी दे सकती है। समाज में आपकी छवि पर भी सकारात्मक असर बन सकता है, खासकर अगर आप संयमित और स्पष्ट बोलें। मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। एक साथ कई बातें सोचने से बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए जहां नियंत्रण है, वहीं ऊर्जा लगाएं।
मकर राशि का लव राशिफल
रिश्तों में सावधानी का संकेत है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ मतभेद का कारण कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि बोलने का तरीका हो सकता है। सामने वाला उपेक्षित महसूस करे, इससे पहले थोड़ी नरमी दिखाना बेहतर रहेगा। अगर आप किसी यात्रा, परिवार या काम को लेकर व्यस्त हैं, तो भी एक संदेश, एक साफ बात या साथ बैठकर कुछ समय देना बहुत काम आएगा। प्रेम संबंध में जिद या तुलना न करें। जिन लोगों के बच्चे हैं, उनके कारण खुशी मिल सकती है और वही घर का माहौल भी नरम कर देंगे। पुरानी नाराजगी को आज बढ़ाने की जगह सीमित शब्दों में सुलझाने की कोशिश करें।
मकर राशि का करियर राशिफल
काम में प्रगति की संभावना है और पढ़ाई में भी दिशा मिल सकती है। चंद्रमा नौवें भाव में होने से सीखने, समझने और आगे की योजना बनाने का समय अच्छा है। जो लोग प्रतियोगी माहौल में हैं, उन्हें अभ्यास और दोहराव से फायदा होगा। रोजमर्रा के कामों में बुध का वक्री प्रभाव देरी या पुनरावलोकन मांग सकता है, इसलिए ईमेल, डेटा, रिपोर्ट और समयसीमा दोबारा जांचें। करियर में कोई अवसर, तारीफ या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। व्यवसाय करने वालों को ग्राहक से संवाद साफ रखना होगा। बच्चों की उपलब्धि, रचनात्मक प्रोजेक्ट या आपकी खुद की प्रस्तुति से नाम बन सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि सफलता के साथ विनम्रता बनी रहे, तभी आगे का रास्ता और मजबूत होगा।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक पक्ष उत्साह देने वाला रह सकता है। आय अपेक्षा से बेहतर हो सकती है या किसी पुराने प्रयास का लाभ दिख सकता है। फिर भी राहु के प्रभाव से वाणी और खर्च के बीच असंतुलन न आने दें। जल्दबाजी में कोई वादा या आर्थिक टिप्पणी बाद में उलझन दे सकती है। नियमित बचत की दिशा ठीक रहेगी। बड़े जोखिम की जगह सुरक्षित योजना बेहतर रहेगी। परिवार पर कुछ खर्च होगा, लेकिन पूरी तस्वीर संतुलित रह सकती है। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में खर्च बढ़ाना ठीक नहीं।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, पर मन स्थिर रखना जरूरी है। बेचैनी, अधिक सोचना या एक साथ कई योजनाएं बनाने से थकावट महसूस हो सकती है। शरीर से ज्यादा मन आराम मांग सकता है। थोड़ी देर खुली हवा में समय बिताना, स्क्रीन से ब्रेक लेना और भोजन समय पर करना जरूरी रहेगा। यात्रा हो तो पानी और आराम का ध्यान रखें। छोटी असुविधा को अनदेखा न करें, मगर बेवजह चिंता भी न पालें।
आज की सलाह: सफलता के साथ विनम्र रहें और रिश्तों में तुनकापन आने से पहले बात साफ करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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