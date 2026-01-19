मकर राशिफल 19 जनवरी: मकर राशि आज पैसों के चक्कर में होगी बहस, ऑफिस में रहेंगी चुनौतियां

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

मकर राशि आज पैसों के चक्कर में होगी बहस, ऑफिस में रहेंगी चुनौतियां मकर राशि का आज का लव राशिफल: कुछ लव अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी। आज के दिन माता-पिता या करीबी दोस्तों का दखल देना इस मामले में मददगार साबित हो सकता है। आज माता-पिता के साथ शादी या रिश्ते पर बात करने का अच्छा समय है। आप एक साथ ज्यादा समय बिताने का प्लान बना सकते हैं। आज के दिन अपने पार्टनर को गिफ्ट्स देने के लिए एक अच्छा दिन है। महिला जातक अपने एक्स-लवर के साथ भी मुद्दे सुलझा सकती हैं, जिससे पुराना लव अफेयर फिर से शुरू हो सकता है। कुछ सिंगल लोगों को आज के दिन दोपहर में कोई खास मिल सकता है।

मकर राशि का आज का करियर राशिफल: आपको प्रोडक्टिविटी को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सीनियर्स और क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने की भी जरूरत हो सकती है। आज के दिन हेल्थकेयर और आईटी प्रोफेशनल्स, साथ ही बैंकरों को विदेश में मौके मिलेंगे। ऑफिस में चुनौतियों का सामना करें और उन्हें पूरा करने के लिए अलग तरह से सोचें। नौकरी ढूंढने वालों को आज सही मौके मिलेंगे। इंटरव्यू में शामिल हों और उन्हें क्रैक करें। बिजनेसमैन को आज नई पार्टनरशिप डील मिल सकती है।

मकर राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन छोटी-मोटी फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। फाइनेंशियल मामलों को लेकर किसी दोस्त या रिश्तेदार से आपकी बहस हो सकती है। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत में शामिल होने से बचना अच्छा रहेगा। आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट सलाह लेना के साथ। कुछ लोग नई प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफल होंगे। बिजनेसमैन को आज के दिन बैंक लोन मिल सकता है।

मकर राशि का आज का सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन रोजमर्रा की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जोड़ों में दर्द हो सकता है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपने साथ मेडिकल किट रखनी चाहिए। कुछ लोग आज के दिन अल्कोहल का सेवन भी छोड़ देंगे। बच्चों को शाम को खेलते समय सावधान रहना चाहिए। उम्रदराज लोगों को आज के दिन सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसके लिए आज मेडिकल तौर पर ध्यान देने की जरूरत होगी। आप जंक फूड्स की जगह हेल्दी डाइट भी ले सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com