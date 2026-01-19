Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 19 January 2026 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 19 जनवरी: मकर राशि आज पैसों के चक्कर में होगी बहस, ऑफिस में रहेंगी चुनौतियां

मकर राशिफल 19 जनवरी: मकर राशि आज पैसों के चक्कर में होगी बहस, ऑफिस में रहेंगी चुनौतियां

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Jan 19, 2026 06:43 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope Today 19 January 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 19 जनवरी 2026: लव लाइफ में खुश रहने के लिए नए ऑप्शन ढूंढें। आपकी ऑफिशियल चुनौतियां ज्यादा मजबूत होंगी, लेकिन आप उन्हें सुलझा लेंगे। खर्च को लेकर सावधान रहें। आज सेहत में भी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आज ज्यादा से ज्यादा रोमांचक पलों के साथ लव लाइफ का आनंद लें। ऑफिस लाइफ क्रिएटिव रहेगी। आज के दिन आपको लग्जरी आइटम्स पर खर्च को लेकर भी सावधान रहना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मकर राशि आज पैसों के चक्कर में होगी बहस, ऑफिस में रहेंगी चुनौतियां

मकर राशि का आज का लव राशिफल: कुछ लव अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी। आज के दिन माता-पिता या करीबी दोस्तों का दखल देना इस मामले में मददगार साबित हो सकता है। आज माता-पिता के साथ शादी या रिश्ते पर बात करने का अच्छा समय है। आप एक साथ ज्यादा समय बिताने का प्लान बना सकते हैं। आज के दिन अपने पार्टनर को गिफ्ट्स देने के लिए एक अच्छा दिन है। महिला जातक अपने एक्स-लवर के साथ भी मुद्दे सुलझा सकती हैं, जिससे पुराना लव अफेयर फिर से शुरू हो सकता है। कुछ सिंगल लोगों को आज के दिन दोपहर में कोई खास मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:इन राशियों के लिए 19 से 25 जनवरी का टाइम लाएगा बड़े बदलाव, शनि गोचर देगा लाभ
ये भी पढ़ें:बुध, गुरु, शुक्र, मंगल गोचर से मचेगा धमाल, इन राशियों के जीवन में होगी खुशियां

मकर राशि का आज का करियर राशिफल: आपको प्रोडक्टिविटी को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सीनियर्स और क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने की भी जरूरत हो सकती है। आज के दिन हेल्थकेयर और आईटी प्रोफेशनल्स, साथ ही बैंकरों को विदेश में मौके मिलेंगे। ऑफिस में चुनौतियों का सामना करें और उन्हें पूरा करने के लिए अलग तरह से सोचें। नौकरी ढूंढने वालों को आज सही मौके मिलेंगे। इंटरव्यू में शामिल हों और उन्हें क्रैक करें। बिजनेसमैन को आज नई पार्टनरशिप डील मिल सकती है।

मकर राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन छोटी-मोटी फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। फाइनेंशियल मामलों को लेकर किसी दोस्त या रिश्तेदार से आपकी बहस हो सकती है। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत में शामिल होने से बचना अच्छा रहेगा। आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट सलाह लेना के साथ। कुछ लोग नई प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफल होंगे। बिजनेसमैन को आज के दिन बैंक लोन मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 19-25 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: आज इन 5 राशियों के लिए दिन मुश्किल भरा, धन हानि के संकेत

मकर राशि का आज का सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन रोजमर्रा की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जोड़ों में दर्द हो सकता है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपने साथ मेडिकल किट रखनी चाहिए। कुछ लोग आज के दिन अल्कोहल का सेवन भी छोड़ देंगे। बच्चों को शाम को खेलते समय सावधान रहना चाहिए। उम्रदराज लोगों को आज के दिन सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसके लिए आज मेडिकल तौर पर ध्यान देने की जरूरत होगी। आप जंक फूड्स की जगह हेल्दी डाइट भी ले सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने