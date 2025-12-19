मकर राशिफल 19 दिसंबर 2025 : पैसा एक जगह से नहीं कई जगह से आएगा, ऑफिस में सीनियर्स गुस्सा होंगे

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 19 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पैसा एक जगह से नहीं कई जगह से आएगा, ऑफिस में सीनियर्स गुस्सा होंगे

Capricorn Horoscope Today 19 December 2025: आज मकर राशि वालों को प्रैशर को सावधानी से हैंडल करना है। आज लवलअफेयर अधिक समय की मांग कर रहा है, आपको अपने पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। कोशिश करें कि आप ऑफिस में प्रॉडक्टिविटी बनाएं रखें, खासतौर पर जहां आपको जिम्मेदारियां मिली हैं। आज छोटे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आज कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। हेल्थ को लेकर आपको खासतौर पर सावधान रहना होगा।

मकर लव राशिफल इस समय मकर राशि वालों को लवलाइफ को सिपंल और सीधा रखना है। अपने लवर को अपने हिसाब से जीनें दें, उनके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर ना करें। आपको अपने पार्टनर के सजेशन को लेकर भी खास तौर पर सावधान रहना है। आपको अपने पार्टनर के सुझावों को भी इस समय वैल्यू दें, खासकर अगर कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। हो सकता है, आपको अपने विचारों पर समझौता करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपका लवर इसको लेकर जिद्द कर सकता है। इससे आपकी लवलाइफ सेफ रहेगी। आज कुछ शादीशुदा महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। आपको उन एक्टिविटीज में शामिल होने की कोशिश करनी है, जिन्हें आप दोनों लंबे समय से साथ में करना चाहते थे।

मकर करियर राशिफल आज मकर राशि के लोगों को मल्टीटास्किंग होना होगा। आपको एक साथ कई काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे भी होंगे, जिनके लिए आपको एकस्ट्रा समय देना पड़ सकता है। कुछ प्रोफेशनल लोग आज नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आज ऑफिस की पॉलिटिक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकारी प्रोजेक्ट या सार्वजनिक एरिया में काम करने वालों को अधिकारियों या सीनियर्स को इस समय गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। अपने टारगेट को पूरा करें। आज कुछ बिजनेसमैन को टैक्स से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

मकर मनी राशिफल आज मकर राशि वालों के पास एक जगह से नहीं कई जगह से आएगा। आज मकर राशि वाले भाग्यशाली रहेंगे कि किसी रिश्तेदार से आपकी आर्थिक समस्या सोल्व हो जाएगी। इस समय आपको परिवार में जो भी प्रोपर्टी को लेकर डिस्कशन हो रहा है, उनसे बचना, क्योंकि इससे आप भाई-बहनों के मन में अंतर आ जाएगें और मतभेद पैदा हो सकते हैं। अगर दान पुण्य करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा समय है, आप किसी दान-पुण्य संस्था को धन दे सकते हैं। व्यापार में धन जुटाने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। उद्यमियों को प्रमोटरों के साथ फाइनेंस डील करने के मौके मिलेंगे।

मकर हेल्थ राशिफल छोटी-मोटी हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं। आपको सीने या हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों नागरिकों को जोड़ों में दर्द हो सकता है, जबकि बच्चों को आज ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐडवैंचर्स यात्रा पर हैं, तो विशेष ध्यान दें। इस समय ऑयली खाना ना खाएं और घी का इस्तेमाल कम करें और अपनी थाली में सब्जियां और फल अधिक रखें। त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पिएं।

