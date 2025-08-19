मकर राशिफल 19 अगस्त: आज गॉसिप से बचें, आंख बंदकर भरोसा न करें

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

मकर लव लाइफ: लव के मामले में आज रुकावटें आ सकती हैं। आपका साथी किसी दोस्त या रिश्तेदार के प्रभाव में आ सकता है, जिससे आने वाले दिनों में मुश्किलें आ सकती हैं। आपको अपने प्रेमी/प्रेमिका से इस बारे में बात करनी चाहिए। सिंगल जातकों को आज नया प्यार मिल सकता है। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या यह रिश्ता आगे बढ़ाने लायक है, वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि दिन शुभ है। रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप रोमांटिक डिनर या शाम की ड्राइव पर भी विचार कर सकते हैं।

करियर राशिफल: अपने करियर पर फोकस करें। सुनिश्चित करें कि आप मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरें। दफ्तर में गॉसिप से बचें और परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। टीम में एक्टिव रहें और नए काम करने की इच्छा दिखाएं। कुछ स्वास्थ्य सेवा और आईटी पेशेवरों को विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। वेतन में वृद्धि या भूमिका में बदलाव की उम्मीद करें। प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को भी आज सफलता मिलेगी। व्यवसायी बिना किसी दबाव के कॉन्फिडेंस के साथ नए कॉन्सेप्ट्स पेश कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। पिछले निवेशों से मिलने वाला रिटर्न आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो सकता है। इसका असर आपके रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ सकता है। आपको आंख बंद कर निवेश नहीं करना चाहिए। परिवार में भी संपत्ति को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करना समझदारी है क्योंकि रिटर्न की गारंटी होती है। आर्थिक मामलों में लोगों पर भरोसा न करें, वरना आपको धोखा भी मिल सकता है।

सेहत राशिफल: ऑफिस का तनाव घर पर न लाएं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। आप प्रोटीन और विटामिन से भरपूर संतुलित डाइट लें। आज सोडा ड्रिंक्स से बचें। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट या कट भी लग सकते हैं। आज आपको दवाइयां लेना नहीं छोड़ना चाहिए। आज त्वचा संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com