मकर राशिफल 18 सितंबर : मकर राशि वाले खर्चों में करें कटौती, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

Capricorn Horoscope Today 18 September 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले पैसों को ध्यान से संभालें। हेल्थ में छोटे-मोटे इश्यूज रह सकते हैं। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 18 Sep 2025 06:26 AM
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 18 September 2025 : ऑफिस लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी और साथ ही रोमांटिक लाइफ भी अच्छी रहेगी। पैसों को ध्यान से संभालें। हेल्थ में छोटे-मोटे इश्यूज रह सकते हैं। वर्कप्लेस पर नए टास्क लेने पर विचार करें। लव अफेयर से जुड़े इश्यूज को भी समझदारी से सुलझाएं। अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य में भी परेशानियां रहेंगी।

लव राशिफल: लाइफ में खुशियां रहेंगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सिंगल जातकों को खुशी के मौके मिलेंगे। आज रोमांटिक वेकेशन या वीकेंड प्लान करने के लिए भी अच्छा टाइम है, ताकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप लव अफेयर को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स से अप्रूवल आज ही ले सकते हैं, क्योंकि दिन अच्छा है। मैरिड फीमेल्स को फैमिली के अंदर छोटे इगो-रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लॉन्ग-डिस्टेंस लव अफेयर्स में परेशानियां आ सकती है।

करियर राशिफल : आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज क्लाइंट मीटिंग में काम आएंगी। आज नए जिम्मेदारियां लें, और दिन का दूसरा भाग सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिजनेसमेन को लाइसेंसिंग पॉलिसीज से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ये एक-दो दिन में सही हो जाएंगी। स्टूडेंट्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिलेगी। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं वो दिन खत्म होने से पहले अपना रिज्यूम जॉब पोर्टल पर अपडेट कर लें।

आर्थिक राशिफल : खर्चों पर ज्यादा ध्यान दें। बैंक अकाउंट्स में कोई मेजर चेंज नहीं होगा, लेकिन आज खर्च कम करना भी जरूरी है। कुछ महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक सामान या प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं। लेकिन फैमिली में प्रॉपर्टी-रिलेटेड बातचीत से दूरी रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट में निवेश के मामले में असमंजस की स्थिति रहेगी। हालांकि आज आप अपने सभी पुराने कर्ज चुका पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: कुछ जातकों को छाती में दर्द संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। सीनियर्स पर ध्यान दें, क्योंकि अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर भी माता-पिता का ध्यान रखें और घर में खुशनुमा माहौल बनाए रखें। कुछ बच्चों को पाचन संबंधित या ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। महिलाओं को माइग्रेन हो सकता है। आपको भी ध्यान रखना है कि ऑफिस लाइफ घर तक न लाएं।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

