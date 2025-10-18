Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 18 October 2025 aaj ka makar rashifal daily future predictions
मकर राशिफल 18 अक्टूबर : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, धन लाभ के बन रहे हैं योग

मकर राशिफल 18 अक्टूबर : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, धन लाभ के बन रहे हैं योग

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 18 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के योग बनेंगे।

Sat, 18 Oct 2025 06:09 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope 18 October 2025, मकर राशिफल : आज लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में सुखद पलों का अनुभव करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें, इससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। चुनौतियों के बावजूद आज ऑफिस में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनें और सेहत को लेकर भी सावधान रहें।

लव राशिफल: आज आपका पार्टनर थोड़ा डिमांडिंग रहेगा लेकिन साथ ही बहुत रोमांटिक भी होगा। इसलिए समय बिताते वक्त उसके मूड और भावनाओं का ध्यान रखें। आज रिश्ते में आपकी सच्चाई और ईमानदारी बहुत मायने रखेगी। छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, और आपका पार्टनर आपको किसी और रिश्ते में होने का शक भी कर सकता है। इससे आप थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत न हारें। सिंगल लड़कियों को आज किसी पार्टी या फंक्शन में प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने का विचार कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:धनतेरस की शाम करें ये खास उपाय, होगी धन वर्षा, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

करियर राशिफल: आज काम के प्रति आपकी लगन की परीक्षा होगी। किसी क्लाइंट को आपके प्रोजेक्ट में दोबारा काम की मांग हो सकती है, जिससे आपकी प्रोफाइल पर असर पड़ेगा। सहकर्मियों के साथ चल रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार रहें। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, या सेल्स से जुड़े हैं, उनके लिए तरक्की के कई मौके बनेंगे।नाराज क्लाइंट्स से समझदारी से बात करें ताकि आप मैनेजमेंट में अपनी अच्छी छवि बना सकें। स्टूडेंट्स को आज अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कुछ छात्र प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वालीफाई भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:धनतेरस आज, जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, खरीदारी का समय से लेकर सबकुछ

आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग हैं। इससे आप अपने सारे बकाया या देनदारी चुका सकेंगे। कुछ लोग चैरिटी में दान देने का भी विचार कर सकते हैं। घर के बड़े आज संपत्ति को बच्चों में बांटने का फैसला ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने या घर की मरम्मत शुरू करने का विचार कर सकते हैं। महिलाओं को ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के लिए खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसायियों के लिए व्यापार विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: छाती से जुड़ी परेशानी हो सकती है। डाइजेशन की दिक्कत या जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, खासकर बुजुर्गों में। कुछ लोगों को वायरल फीवर, गले में खराश या स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को आज विशेष ध्यान रखना चाहिए। भरपूर पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। आज का दिन अल्कोहल और तंबाकू छोड़ने के लिए भी अच्छा है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों को आज होगा धन लाभ, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
capricorn Makar rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Rama Ekadashi , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने