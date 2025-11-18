मकर राशिफल 18 नवंबर : आज पैसा कई जगह से आएगा, बिजनेस में प्रॉफिट, लवलाइफ में आज दिक्कत

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 18 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों के पास आज आज पैसा कई जगह से आएगा, बिजनेस में प्रॉफिट, लवलाइफ में आज दिक्कत

Capricorn Horoscope Today 18 November 2025 : मकर राशि वालों को चुनौतियां पसंद हैं। रोमांटिक तौर पर से, आप भाग्यशाली हैं और आपके पास प्रोफेशनल तौर पर आगे बढ़ने के विकल्प होंगे। आपके पास पैसा लग-अलग जगह से आएगा। आज आपकी हेल्थ भी अच्छी है। अपने दिन को बेहद रोमांटिक बनाएं और इस ध्यान रखें कि आप अपने लवर का मूड अच्छा रखें। ऐसे नए काम करें जो आपको अपनी क्षमता साबित करने में मदद करें। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

मकर लव राशिफल अगर आपका सम्मान नहीं होता है, तो आपको ऐसे लव अफेयर में नहीं रहना चाहिए। इससे अलग होना चाहिए, इस समय पार्टनर के सामने कुछ भी बयान देते समय सावधान रहना चाहिए। उसके साथ टाइम स्पेंड करते समय भी अवेयर रहें, आपकी कोई बात उसको बुरी लग सकती है, जिससे आपकी लाइफ में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग आज लवर को परिवार से मिलवाने के लिए पहल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों की शादी आज पक्की हो सकती है। आज कुछ लव अफेयर आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, आपको इनसे बाहर आना चाहिए आज सिंगल लोगों को कोई नया मिल सकता है, लेकिन अभी प्रपोज करने के लिए जल्दबाजी ना करें, अभी फिलहाल एक दो दिन का इंतजार करें।

मकर करियर राशिफल आज मकर राशि वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऑफिस में नए काम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए । शिक्षाविदों, स्वास्थ्य सर्विस कर्मियों, कॉपीराइटरों, बॉटनिस्ट और पुलिसकर्मियों का दिन सामान्य रहेगा। लेकिन, आईटी प्रोफेशनल्स को दोबारा काम करना होगा। अगर आपके पास क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, तो आपको उन्हें लॉन्च कर देना चाहिए, इससे आप सक्सेसफुल होंगे। आज आपका बिजनेस लंबे समय के लिए प्रॉफिट पाएगा। बिजनेसमैन को विदेश से बिजनेस के लिए भी फंड मिलेगा।

मकर मनी राशिफल आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर इस बात से खुश हो सकते हैं, क्योंकि धन आपके पास एक जगह से नहीं कई जगह से आएगा। सौभाग्य से, आपको पिछले निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। यही वजह है कि आप शेयर बाजार में निवेश को लेकर मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से रिसर्च करके निवेश करना है। आज कोई ऐसी प्रोपर्टी बेच सकते हैं, जिसे लंबे समय से ग्राहक आपने लगा रखें हैं। इस मौके का इस्तेमाल आप अपने लोन को चुकाने और पिछले आर्थिक लेन-देन को निपटाने के लिए करें। बिजनेसमैन अपने बिजनेस का विस्तार के लिए प्रमोटरों के जरिए से धन जुटाएंगे।

मकर हेल्थ राशिफल आपको ऑफिस लाइफ और पर्नसनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। ब्रीदिंग लेने पर फोकस अच्छा रहेगा क्योंकि आज कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। जिन लोगों को डाइजेशन की दिक्कत हैं, उन लोगों के आज सिरदर्द हो सकता है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होगी। गर्भवती महिलाओं को आज टूव्हीलर चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला