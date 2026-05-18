मकर राशिफल 18 मई: मकर राशि आज निवेश करने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का मकर राशिफल

मकर राशिफल 18 मई: मकर राशि आज निवेश करने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का मकर राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Horoscope Today 18 May 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 18 मई: मकर राशि वालों कुल मिलाकर आज का दिन मिश्रित लेकिन अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। धैर्य और संयम के साथ लिए गए निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे। अनावश्यक विवादों से दूर रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। ग्रहों की स्थिति आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रही है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आइए जानते हैं आज का मकर राशि का दिन कैसा बीतने वाला है-
मकर राशिफल 18 मई: मकर राशि आज निवेश करने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का मकर राशिफल
मकर राशि के जातकों का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक निर्णयों को बढ़ा सकती है, जबकि शनि का प्रभाव आपको व्यावहारिक बनाए रखने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा, हालांकि मानसिक थकान और कार्यभार के कारण शरीर में आलस्य महसूस हो सकता है। भोजन और नींद को लेकर लापरवाही न करें। सिरदर्द, थकावट या हल्की बेचैनी जैसी समस्या बन सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही। नियमित दिनचर्या और संयमित खानपान लाभ देगा।
मकर राशि के जातकों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
करियर और व्यापारिक मामलों में ग्रहों का प्रभाव आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा। आज के दिन नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्यों में गति आएगी। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी, हालांकि आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा। निवेश करने से पहले अच्छे से विचार करना उचित होगा। पुराने संपर्कों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है।
मकर राशि के जातकों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। जीवनसाथी अथवा प्रेमी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। यदि किसी प्रकार की दूरी या मनमुटाव चला आ रहा था तो उसमें सुधार दिखाई देगा। संतान पक्ष से संतोषजनक समाचार मिल सकते हैं और परिवार का सहयोग मन को सुकून देगा।
मकर राशि के जातकों का आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन खर्च पर कंट्रोल रखना अच्छा है। परिवार की तरफ से किसी संपत्ति या धन का लाभ होने की संभावना बन रही है। जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। मकर राशि वालों को किसी जरूरतमंद रिश्तेदार की पैसों की मदद करने के लिए मेडिकल जरूरतों पर खर्च करना पड़ सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को शिक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी धन की जरूरत होगी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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