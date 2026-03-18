मकर राशिफल 18 मार्च: रिश्ते में तनाव और ऑफिस में हो सकती है आलोचना, आज के दिन ना करें कोई बड़ा खर्चा
Capricorn Horoscope Today 18 March 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 18 मार्च का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?
Capricon Horoscope Today 18 March 2026, Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल: आज आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा दिन है। रिश्तों में ईमानदार रहने की कोशिश करें। आप खुश रहेंगे। चीजें अगर सही ना हो आज लेकिन अपनी समझदारी से आप सब ठीक कर लेंगे। किसी भी तरह की स्थिति में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। वहीं पैसों के मामले में आज आपको संभलकर चलने की जरूरत है। आज आपकी सेहत सामान्य तौर पर सही रहने वाली है। कोई बड़ी दिक्कत तो आज नहीं होने वाली है।
मकर लव राशिफल
आज हो सकता है कि आप रिश्ते में थोड़ा तनाव महसूस करें। ऐसे में आज रोमांस थोड़ा धीमा पड़ेगा। अगर कोई बहस हो रही है तो कोशिश करें कि पार्टनर के साथ समझदारी और शांति से बात हो। पुराने किसी भी तरह के झगड़े को आज खत्म करने की कोशिश करें। पार्टनर को आपसे बस आपका समय चाहिए होगा। साथ में कुछ वक्त बिताएं और आज भविष्य को लेकर जरूर बात करें। जो लोग सिंगल हैं वो आज अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं क्योंकि जवाब पॉजिटिव मिलने की पूरी संभावना है। शादीशुदा महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ लोगों को आज प्रेग्नेंसी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
मकर करियर राशिफल
आज ऑफिस में अपने काम पर फोकस बनाए रखने की कोशिश करें। सीनियर या फिर कोई कलीग आज आपकी गलती निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मीटिंग के दौरान आपके काम को क्रिटिसाइज किया जाए। ऐसी स्थिति में परेशान ना हो। बहसबाजी करने से बचें। ऐसा करेंगे तो आपका मूड भी ऑफ होगा और कहीं ना कहीं आपकी इमेज पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे में धैर्य रखें और शांति से अपना काम करें। आप अपने काम से खुद को साबित करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स आज अपना एग्जाम पास कर लेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज आसानी से इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे।
मकर मनी राशिफल
आज आपको दिन की शुरुआत में पैसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आज के दिन कोई बड़ा खर्चा करने से बचें। शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो सोच-विचार कर लें। किसी अनुभवी शख्स से सलाह लेना सही होगा। कोई चीज महंगी है तो सोच-समझकर ही उसे खरीदने का फैसला लें। दामों की तुलना करना सही होगा। आज के दिन अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। आज कुछ लोग दान-पुण्य का काम भी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन आपको किसी भी दोस्त या फिर रिश्तेदार को ज्यादा पैसा उधार देने से बचना है। ये पैसे आपको वापस मिलने में दिक्कत कर सकते हैं।
मकर स्वास्थ्य राशिफल
आज आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है हालांकि जिन्हें दिल से जुड़ी दिक्कतें हैं वो आज थोड़ा अलर्ट रहें। बुजुर्ग लोगों को आज जोड़ों में दिक्कत आ सकती है। किसी भी तरह का भारी सामान उठाने से बचें। महिला जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। अगर दिक्कत ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बैलेंस्ड खाना खाएं। तेल-मसाले वाले खाने से बचें। आज बच्चों का थोड़ ध्यान रखें क्योंकि हल्की चोट लगने की संभावना है। दि की शुरुआत आप छोटी सी वॉक के साथ कर लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें