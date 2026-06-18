मकर राशिफल 18 जून 2026: आज घर से निकलते समय चेक कर लें ये 3 चीजें, ज्योतिर्विद से जानें सलाह
Aaj ka makar rashifal 18 June 2026: आज चंद्रमा आपकी पर्सनल बातों को थोड़ा तेज कर सकता है, इसलिए बातचीत में संयम और धैर्य रखें। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। बचत के लिए दिन उत्तम है। पढ़ें मकर राशि वालों का आज कैसा रहेगा 18 जून का दिन।
Capricorn Today Horoscope 18 June 2026, आज का मकर राशिफल: घर से निकलते समय वाहन के कागज, चाबी या जरूरी फाइल एक बार फिर देख लें। यही अच्छी शुरुआत होगी। दिन संबंधों और सहयोग का है। जीवनसाथी से सहारा मिल सकता है और किसी जरूरी काम में उनका साथ राहत देगा। गुरुवार स्थिरता दे रहा है। मेष का चंद्रमा घर और निजी जीवन की बातों को थोड़ा तेज कर सकता है, इसलिए बोलचाल में नरमी रखें। कारोबार में नई साझेदारी, नया ऑफर या सहयोग की संभावना बन सकती है। बचत के लिए समय ठीक है, पर जोखिम वाले लाभ के पीछे भागना समझदारी नहीं होगी। घर, परिवार, पढ़ाई और काम सबको संतुलित रखने की जरूरत है। सुबह का शांत समय बातचीत, पढ़ाई या योजना बनाने के लिए अच्छा है। देर दोपहर में थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
प्रेम और रिश्ते
दांपत्य में साथ और समझ का भाव रहेगा। अगर पिछले दिनों दूरी रही है तो उसे कम करने का मौका मिल सकता है। आपका स्वभाव नरम रहेगा, इसलिए रिश्तों में गर्माहट लौट सकती है। घर की किसी महिला सदस्य की बात ध्यान से सुनें। छोटी नाराजगी को हल्के में न लें। परिवार के साथ सामान्य समय बिताना, साथ चाय पीना या शाम को किसी काम में मदद लेना संबंध मजबूत करेगा।
शिक्षा और करियर
पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है। छात्र जो विषय टाल रहे थे, उसी पर बैठें। नतीजा धीरे सही, पर साफ मिलेगा। नौकरी और कारोबार में पार्टनरशिप का फायदा दिखाई दे सकता है। नए ऑफर मिलें तो उत्साहित हों, लेकिन दस्तावेज और शर्तें पढ़े बिना आगे न बढ़ें। जिन लोगों का काम लोगों से जुड़ा है, उन्हें व्यवहार में विनम्रता रखनी होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी, खासकर व्यापार विस्तार में।
धन और वित्त
बचत के लिए समय सहायक है। जो राशि इधर उधर बिखर जाती है, उसे समेटने की शुरुआत कर सकते हैं। नियमित बचत योजना, घर के खर्च की सीमा या बैंक खाते की समीक्षा उपयोगी रहेगी। लेकिन सट्टा, शॉर्टकट या जल्दी मुनाफे वाले कदम अभी ठीक नहीं हैं। साझेदारी से लाभ हो सकता है, पर हिसाब साफ रखें। छोटी बचत भी भरोसा देगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
भोजन पर ध्यान रखें। बाहर का या बहुत भारी खाना परेशानी दे सकता है। पेट, एसिडिटी या सुस्ती की शिकायत हो सकती है। सुबह या शाम हल्की कसरत करें। बहुत कठिन व्यायाम की जरूरत नहीं, बस नियमितता रखें। पानी ठीक से पिएं और खाने के समय में बहुत अंतर न आने दें।
आज की सलाह: सहयोग मिल रहा है, इसलिए जिद कम करके साथ चलना ज्यादा लाभ देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र