मकर राशिफल 18 जुलाई 2026: मकर राशि वाले सुबह से रखें धैर्य, शाम तक मिल सकती है अच्छी खबर
मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कुछ रुकावटों और देरी के साथ हो सकती है, लेकिन धैर्य रखने पर हालात धीरे-धीरे बेहतर होंगे। करियर में सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी रहेगा और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा।
Capricorn Horoscope Today 18 July 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। सुबह कुछ काम उम्मीद के मुताबिक पूरे नहीं होंगे, जिससे मन थोड़ा परेशान हो सकता है। किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है या किसी की वजह से इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में गुस्सा करने के बजाय धैर्य रखें। परिवार की कोई जिम्मेदारी, पुराने कागजी काम, बैंक, टैक्स, बिल या पैसों से जुड़ा मामला आपका समय ले सकता है। किसी बात को लेकर मन में भी हल्की बेचैनी रह सकती है। लेकिन दिन चढ़ने के साथ हालात बेहतर होने लगेंगे। किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी। अगर कहीं आने-जाने का मौका मिले या किसी से खुलकर बात हो जाए तो मन भी हल्का होगा। लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। सुबह जो परेशानी बड़ी लग रही होगी, शाम तक उसका हल भी मिल सकता है। इसलिए किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज धैर्य रखेंगे तो दिन आपके पक्ष में जाता दिखाई देगा।
मकर राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें। अगर मन पहले से परेशान है तो उसका असर अपने रिश्तों पर न पड़ने दें। शादीशुदा लोगों की जीवनसाथी से किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन समझदारी से बात करेंगे तो मामला जल्दी शांत हो जाएगा। प्रेम संबंधों में भी जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अपनी बात प्यार से कहें और सामने वाले की बात भी पूरी सुनें। शाम का समय बातचीत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पुराने झगड़ों या बीती बातों को दोबारा उठाने से बचें। साथी को थोड़ा समय और सम्मान देंगे तो रिश्ता मजबूत रहेगा।
मकर राशि का करियर राशिफल
कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। ऑफिस में किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है या जवाब मिलने में समय लग सकता है। इसलिए पहले से थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें। नौकरी करने वालों को अपने जरूरी कागज, ईमेल और दूसरे काम अच्छी तरह जांच लेने चाहिए। कारोबार करने वालों के लिए आज बड़ा जोखिम लेने का दिन नहीं है। सोच-समझकर ही कोई फैसला लें। छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए एक साथ बहुत कुछ पढ़ने के बजाय थोड़ा-थोड़ा पढ़ें। मेहनत जारी रखेंगे तो धीरे-धीरे अच्छे नतीजे मिलेंगे। दिन के दूसरे हिस्से में किसी की सलाह या नई जानकारी से काम आसान हो सकता है।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आज सावधानी जरूरी है। जल्दी मुनाफा देने वाली किसी बात पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अगर निवेश करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करें। पुराने भुगतान, किस्त, टैक्स, बीमा या बैंक से जुड़े काम पूरे करना बेहतर रहेगा। दिन की शुरुआत में कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है, लेकिन बाद में स्थिति संभल जाएगी। लेनदेन करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज शरीर में थोड़ी थकान या आलस महसूस हो सकता है। ज्यादा देर तक लगातार काम करने से बचें। समय-समय पर आराम करें और पानी पीते रहें। हल्का और समय पर खाना खाएं। अगर बाहर जा रहे हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें। शाम को थोड़ी देर टहलना और समय पर सोना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: सुबह की परेशानी को पूरे दिन पर हावी न होने दें। धैर्य रखें, सोच-समझकर फैसला लें और रिश्तों में मीठी भाषा का इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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