मकर राशिफल 18 दिसंबर 2025 : मकर राशि वालों के जीवन में आज उतार-चढ़ाव, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 18 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज मकर राशि वालों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। 

Dec 18, 2025 07:51 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 18 December 2025 : आज प्रेम से जुड़े मामलों को सुलझाने की जरूरत है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनके लिए आपको तैयार रहना होगा। आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है और सेहत में भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आज प्रेम से जुड़े मामलों को बेहद समझदारी से संभालने की जरूरत है और अपने पार्टनर के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा। रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी को बातचीत से सुलझाएं और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। कार्यक्षेत्र में आज कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिन्हें पूरी मेहनत और सतर्कता से संभालना होगा। सेहत के मामले में हल्की-फुल्की परेशानी रह सकती है, इसलिए खानपान और आराम पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति पर भी खास नजर रखने की जरूरत है, फिजूलखर्च से बचें और पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

लव राशिफल: आज रिश्ते में समझदारी और परिपक्वता दिखाने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। अपने प्यार का इजहार करने के मौके तलाशें। रिश्ते में हल्की-फुल्की अनबन हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच तालमेल बना रहेगा और साथ में अच्छे पल बिताएंगे। धैर्य रखें, रोमांटिक रहें और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। दिन का दूसरा हिस्सा अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए शुभ है।

करियर राशिफल: ऑफिस की राजनीति और बेवजह की बातों से दूरी बनाकर रखें। सीनियर्स से बातचीत साफ और सकारात्मक रखें। मैनेजमेंट आपसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है, इसलिए अपने काम में कोई कमी न छोड़ें। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज ज्यादा यात्रा करनी पड़ सकती है। बिजनेसमैन नए काम की शुरुआत करेंगे, जो जल्दी सफल होगी। कुछ प्रोफेशनल्स नई नौकरी जॉइन करने का फैसला ले सकते हैं। कारोबार बढ़ाने की कोशिश में हल्की चुनौतियां आ सकती हैं।

आर्थिक राशिफल: आज छोटे-मोटे आर्थिक उतार-चढ़ाव दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, स्थिति संभल जाएगी। संपत्ति बेचने या खरीदने का योग बन रहा है। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। भविष्य के लिए सही फाइनेंशियल प्लान बनाना फायदेमंद रहेगा, जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। बिजनेस में पार्टनरशिप को लेकर सतर्क रहें। परिवार में किसी समारोह पर खर्च हो सकता है, खासकर बुजुर्गों की तरफ से।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, जो रोजमर्रा के कामों में दिक्कत दे सकती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसमें डॉक्टर की सलाह जरूरी हो सकती है। बुजुर्ग लोग यात्रा के दौरान भी दवाइयां समय पर लें। संक्रमण से जुड़ी समस्याओं का भी योग है। खाने में हरी सब्जियां और फल ज्यादा शामिल करें और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

