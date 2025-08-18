मकर राशिफल 18 अगस्त: आज ऑफिस में प्रॉब्लम हो सकती है, धन संबंधी दिक्कतें आएंगी

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

मकर लव लाइफ: आज आपके रिश्ते में बदलाव आएंगे। फालतू मुद्दों पर बहस से बचना भी जरूरी है। आपको किसी तीसरे व्यक्ति को अपने मामलों में दखलंदाजी नहीं करने देनी चाहिए। किसी रोमांटिक छुट्टी पर जाने पर विचार करें, जहां आप दोनों आइडिया शेयर करेंगे। प्रेम संबंध के भविष्य पर बात करने में समय बिता सकते हैं। आप किसी रिश्ते में फिर से बदलाव भी ला सकते हैं, जिससे आज खुशियां लौट सकती हैं। कुछ प्रेम संबंधों को माता-पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। मैरिड महिला जातक अपने जीवनसाथी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। यह जातक को पारिवारिक जीवन जीने के लिए मोटिवेट करेगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत काम आएगी। कुछ साथियों के साथ कुछ समस्या हो सकती है। टीम मीटिंग में सुझाव देने के लिए तैयार रहें और बिना किसी आशंका के अपने आइडिया सामने रखें। अगर आप क्रिएटिव क्षेत्र में हैं, तो क्लियर करें कि इनोवेटिव कॉन्सेप्टस सामने आ सकें। शेफ, आईटी प्रोफेशनल, डिजाइनर और शिक्षकों को विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। कुछ पेशेवरों को प्रोडक्टिविटी पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आपका नौकरी के लिए इंटरव्यू है, तो टेंशन फ्री रहें क्योंकि आप सफल हो सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इसका दैनिक जीवन पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लंबित बकाया राशि का भुगतान करने में सफल हो सकते हैं। आप किसी दोस्त से जुड़े आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए भी पहल कर सकते हैं। कुछ महिला जातक नई संपत्ति खरीद सकती हैं, जबकि बच्चों को भी शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होगी। व्यवसायी बैंक से लोन हासिल कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी समस्याएं होंगी। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। बच्चों को धूल भरे क्षेत्रों में जाते समय मास्क पहनना और सावधानी बरतनी चाहिए। दोपहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए। महिलाओं को आंख, गले, पेट या मूत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। छोटी-मोटी बीमारी के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। आपको आज शराब छोड़ने में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com