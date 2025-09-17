मकर राशिफल 17 सितंबर: आज पैसे उधार देते समय सावधानी जरूरी, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 17 सितंबर 2025: आज लव के मामले में बातचीत आज जरूरी। पेशेवर सफर सफल रहेगा। आर्थिक रूप से आपको सावधान रहने की जरूरत है। छोटी-मोटी स्वास्थ्य दिक्कतें आ सकती हैं।

मकर लव लाइफ: अपने साथी के लिए आपका प्रेम सराहनीय है। आपको मिले प्यार से आप खुश नहीं हो सकते। रिश्ते में बातचीत एक महत्वपूर्ण कारक है। आप दोनों को खुलकर बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखें। ध्यान रखें कि आप पिछली समस्याओं का समाधान करें ताकि वे फिर से प्रॉब्लम न बढ़ाएं। दिन के मध्य में आपकी मुलाक़ात किसी स्पेशल व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन प्रपोज करने के लिए एक-दो दिन इंतजार करें। विवाह के भी योग बन रहे हैं।

करियर राशिफल: अपनी क्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग आज अवसरों में बाधा डाल सकते हैं। आईटी पेशेवरों, ऑटोमोबाइल तकनीशियनों, रसोइयों और शिक्षाविदों को आज अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकता है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है। आपको अपनी स्किल्स निखारने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्लाइंट सेशन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के विकल्पों की तलाश कर रहे जातक सफल होंगे। आज आप आत्मविश्वास से कोई नया कॉन्सेप्ट, उत्पाद या आइडिया लॉन्च कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: सुबह का समय धन के मामले में प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजें बेहतर होती जाएंगी। दोपहर में आप जमीन, प्रॉपर्टी, स्टॉक या किसी अन्य स्रोत में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कुछ जातक जरूरतमंद रिश्तेदारों या दोस्तों को आर्थिक मदद देंगे। बड़ी रकम उधार देते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपको इसे जल्दी वापस पाने में परेशानी हो सकती है।

सेहत राशिफल: आपको सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिन लोगों को हृदय संबंधी समस्याओं का इतिहास रहा है, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। मधुमेह के रोगियों को अपने खान-पान के प्रति बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुछ बच्चों को कान, आंख या नाक से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं। बुजुर्गों को पीठ दर्द के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। महिलाओं को त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ