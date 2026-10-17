आज का मकर राशिफल (17 अक्टूबर): मकर राशि वालों को खर्चों पर रखना होगा ध्यान, जानें करियर, लव लाइफ और सेहत का हाल
आज का मकर राशिफल 17 अक्टूबर 2026: जानें मकर राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। आज खर्चों पर ध्यान देने और जरूरी कामों को व्यवस्थित करने की जरूरत रहेगी। नौकरी और पढ़ाई में शांत मन से काम करना फायदेमंद होगा।
Capricorn Horoscope Today 17 October 2026 Aaj Ka Makar Rashifal: दिन को थोड़ा खाली स्थान देकर चलना आपके लिए उपयोगी रहेगा। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन धनु राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इसलिए खर्च, आराम और पीछे रह गए कामों को समेटना मुख्य विषय बन सकते हैं। सुबह किसी अधूरे काम या अनावश्यक व्यस्तता से मन हटाने की इच्छा हो सकती है। बाद में शांत जगह पर जरूरी काम पूरा करना आसान लग सकता है। हर निमंत्रण या अनुरोध स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अपनी उपलब्धता साफ बता देने से गलतफहमी कम होगी। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में हैं। उनका प्रभाव छोटे प्रयास नियमित रखने और संदेश या कागजी काम को जांचकर पूरा करने की जिम्मेदारी बताता है। भाई या बहन से किसी बात पर असहमति हो तो मंशा पर सवाल उठाने के बजाय तथ्य पूछें। थोड़ी देर अकेले रहना राहत दे सकता है, लेकिन जरूरी सूचना रोककर न रखें। बाहर जाने से पहले सूची बना लें ताकि दोबारा चक्कर न लगाना पड़े। शाम को पूरा न हुआ काम लिखकर छोड़ना मन का बोझ हल्का कर सकता है।
मकर राशि का लव राशिफल
कम बोलने का मन हो तो साथी को पहले बता दें कि आपको थोड़ा आराम चाहिए। बिना बताए दूरी बनाने से साधारण थकान भी गलत समझी जा सकती है। गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में हैं। उनका प्रभाव साझेदारी में दूसरे की बात समझने और जिम्मेदारी का व्यावहारिक बंटवारा करने की गुंजाइश देता है। मतभेद हो तो समाधान तुरंत निकालने की जिद न करें। बातचीत के लिए दोनों की सुविधा का समय तय कर लें। किसी पुराने मुद्दे पर नरम शुरुआत मददगार हो सकती है। अकेले पाठक किसी परिचित से संपर्क रखना चाहें तो सरल संदेश पर्याप्त है। प्रतिक्रिया पाने के लिए बार बार संदेश भेजना जरूरी नहीं। परिवार से मदद लेते समय अपेक्षा स्पष्ट रखें।
मकर राशि का करियर राशिफल
शांत वातावरण में किए जाने वाले काम बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। फाइल जांचना, नोट्स व्यवस्थित करना या किसी प्रस्तुति की तैयारी उपयोगी रहेगी। ऑफिस में बार बार संदेश आने से ध्यान टूटे तो उपलब्ध रहने और एकाग्र होकर काम करने के अलग समय रखें। किसी सहकर्मी की देरी को अपने खिलाफ कदम न मानें। पहले स्थिति पूछें और जरूरत हो तो काम का क्रम बदलें। विद्यार्थियों को लंबे पाठ के छोटे सार बनाना मदद दे सकता है। थकान में नया विषय खींचने के बजाय पढ़े हुए हिस्से की जांच करें। किसी आवेदन या रिपोर्ट की अंतिम प्रति सुरक्षित रखें। काम पूरा होने पर संबंधित व्यक्ति को संक्षिप्त जानकारी दें, ताकि दोबारा पूछताछ में समय न जाए। अपनी क्षमता से ज्यादा वादा न करें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
छोटे खर्च जुड़कर बजट पर दबाव डाल सकते हैं। राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में अपनी रकम और साझा देनदारी के बीच साफ फर्क रखें, किसी अस्पष्ट वादे पर भुगतान न करें। सदस्यता, डिलीवरी शुल्क और अनावश्यक खरीद की समीक्षा करें। जरूरी बिलों की रकम पहले अलग रख दें। कोई निवेश प्रस्ताव आए तो जानकारी पढ़ने के लिए समय लें। केवल नुकसान की आशंका से घबराकर या जल्दी कमाने की उम्मीद में फैसला न बदलें। खाते की जानकारी निजी रखें।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आराम को बचे हुए समय का काम न बनाएं। नींद कम हुई हो तो दिन का कार्यक्रम थोड़ा हल्का रखना बेहतर रहेगा। लगातार स्क्रीन देखने के बीच आंखें हटाएं और शरीर को हल्का चलाएं। भोजन छोड़कर काम न समेटें। शाम को बहुत सारी अधूरी बातें एक साथ सोचने के बजाय अगला छोटा कदम लिखें। शांत संगीत या सामान्य पढ़ाई मन को धीमा करने में मदद कर सकती है। नियमित देखभाल जारी रखें। थकान बनी रहे तो अपनी जरूरत के अनुसार उचित सलाह लें।
आज की सलाह: जरूरी खर्च अलग रखें, और आराम के लिए भी जगह तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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