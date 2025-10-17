मकर राशिफल 17 अक्टूबर : मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत, निवेश करने से भी होगा लाभ

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 17 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। निवेश करने से भी लाभ होगा।

Fri, 17 Oct 2025 06:36 AM

Capricorn Horoscope 17 October 2025, मकर राशिफल : प्यार से जुड़े मामलों को सुलझाएं और पार्टनर को वक्त दें। ऑफिस में बेस्ट परफॉर्मेंस देना जरूरी रहेगा। हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। आज लव लाइफ में कुछ छोटी परेशानियां आ सकती हैं जिन्हें तुरंत सुलझाना बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पूरी मेहनत लगाएं और हर चैलेंज को शांति से हैंडल करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। फाइनेंस आज अच्छा रहेगा।

लव राशिफल: रिश्ते को सीधा और सिंपल रखें। इगो से जुड़ी कुछ छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों ज्यादा वक्त साथ बिताना पसंद करोगे। पार्टनर को सुनना जरूरी है, और उन्हें आपके रोमांटिक एक्सप्रेशन की उम्मीद भी रहेगी। कुछ महिलाएं पुराने लवर के पास वापस जा सकती हैं, लेकिन ऐसा करना उनकी मौजूदा रिलेशनशिप पर असर डाल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को अपने पास्ट रिलेशन की बातें पति से शेयर करते वक्त बेहद सावधानी रखनी चाहिए।

करियर राशिफल: दिन के पहले भाग में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। सेल्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स को क्लाइंट्स को खुश रखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान दें। ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं। हेल्थकेयर और आईटी प्रोफेशनल्स को विदेश में काम करने के मौके मिल सकते हैं। बिजनेसमैन को नई पार्टनरशिप से फायदा होगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। परीक्षा में सफलता के आसार हैं।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। कुछ लोग आज विदेश ट्रिप की बुकिंग या होटल रिजर्व करने का प्लान बना सकते हैं। कुछ महिलाएं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगी जो आगे चलकर अच्छा रिटर्न देगा। घर के रिनोवेशन या किसी लीगल इश्यू पर खर्चा हो सकता है। ऑफिस या फैमिली में किसी सेलिब्रेशन में भी आपका योगदान रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है। जोड़ों में दर्द या हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। हल्की बेचैनी या असहजता महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लें। दिल या फेफड़ों से जुड़ी परेशानी वाले लोग सावधानी रखें। बच्चों को वायरल फीवर, गले में दर्द या डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। हल्का-फुल्का एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट अपनाएं।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com