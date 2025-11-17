Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 17 नवंबर : मकर राशि वाले ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर, स्थान परिवर्तन के भी संकेत

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 17 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज लव लाइफ में शांत और कूल बने रहें, इससे रिश्ते के कई पहलू समझ आएंगे।

Mon, 17 Nov 2025 06:34 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 17 November 2025 : आज लव लाइफ में शांत और कूल बने रहें, इससे रिश्ते के कई पहलू समझ आएंगे। ऑफिस में आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। स्मार्ट तरीके से निवेश करें। सेहत भी बढ़िया रहेगी। रिश्तों की दिक्कतों को संभालकर चलें ताकि प्यार में स्थिरता बनी रहे। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी। सेहत और पैसे- दोनों ही मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा।

लव राशिफल: आज आप अपने साथी को रोमांटिक डिनर पर ले जा सकते हैं, जहां छोटे-छोटे सरप्राइज गिफ्ट दिन को और खूबसूरत बना देंगे। अपने साथी पर प्यार बरसाएं और एक-दूसरे को निजी और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में सपोर्ट करें। शादीशुदा महिलाएं किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह पर न चलें, इससे वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। धैर्य रखें और पार्टनर पर खुलकर प्यार लुटाएं। कुछ रिश्ते आज भारी या टॉक्सिक लग सकते हैं और खासकर महिलाओं को इससे बाहर निकलने का मन होगा। आज फैसले लेने के लिए भी समय सही है।

करियर राशिफल: आज करियर में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकता है। कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें नए और क्रिएटिव आइडिया देने पड़ेंगे।सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थान परिवर्तन के संकेत हैं। वकील, हेल्थकेयर, ऐनिमेशन और बैंकिंग सेक्टर के लोगों का दिन काफी व्यस्त रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और नेगेटिव लोगों को अपने आसपास न आने दें। बिजनेस वालों के लिए आज का दिन व्यापार बढ़ाने या नई पार्टनरशिप शुरू करने के लिए सही नहीं है।

आर्थिक राशिफल: आज धन आने के संकेत हैं और साथ ही बड़े निवेश की प्लानिंग भी करनी पड़ सकती है। खर्च, खासकर लग्जरी चीजो पर थोड़ा कम करें और बचत के नए तरीके अपनाएं।दिन के दूसरे भाग में किसी चैरिटी को दान देना शुभ रहेगा। कुछ महिलाएं घर की मरम्मत या सजावट का काम शुरू कर सकती हैं। आज किसी दोस्त के साथ पुराने पैसों का हिसाब भी निपटाना पड़ सकता है। बिजनेसमैन नए सौदे करेंगे, जिससे अतिरिक्त फंड आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: पुरानी बीमारियों में राहत मिलेगी। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग सावधानी रखें। कुछ महिलाओं को त्वचा से जुड़ी दिक्कत पर डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। बच्चे बाहर खेलते समय या कैम्पिंग करते समय सावधान रहें। छोटी-मोटी चोट लगने की संभावना है। बाहर का खाना बिल्कुल न खाएं, पाचन बिगड़ सकता है। दिल से जुड़ी समस्या वाले लोगों के लिए दिन का दूसरा भाग ज्यादा संवेदनशील रहेगा, इसलिए ध्यान रखें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

