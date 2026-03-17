मकर राशिफल 17 मार्च 2026: पॉजिटिव रहने से आज सुलझेंगी सारी समस्याएं, धन लाभ के भी बन रहे हैं योग
Aaj ka Makar Rashifal, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज रिस्की शार्टकट से बचें, पैसों के मामले में केयरफुल अप्रोच रखें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Capricorn Horoscope 17 March 2026, मकर राशिफल: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और नए अनुभवों से भरा रहेगा। पॉजिटिव सोच और धैर्य से आप अपनी हर समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। प्रेम में छोटी-मोटी नोकझोंक के बावजूद रिश्ते मजबूत होंगे। करियर में नैतिकता और मेहनत की सराहना मिलेगी, जबकि धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ी सतर्कता बरतें। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।
मकर प्रेम राशिफल
प्रेम संबंध आज सामान्य से बेहतर रहेंगे। हल्की-फुल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे की कंपनी का पूरा आनंद लेंगे। साथ में छुट्टियों या छोटी ट्रिप की योजना बन सकती है, जो रिश्ते को और मजबूत करेगी। पुराने और अप्रिय मुद्दों को आज उठाने से बचें, क्योंकि इससे माहौल खराब हो सकता है। कुछ महिलाएं पुराने प्रेमी से संपर्क में आने की संभावना है, लेकिन इसका वर्तमान रिश्ते पर असर न पड़ने दें। विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ पुरानी बातों पर चर्चा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दिन के दूसरे हिस्से में क्रश या किसी विशेष व्यक्ति से दिल की बात कहने का मन बना सकता है। कुल मिलाकर, प्रेम जीवन सकारात्मक और मधुर रहेगा।
मकर करियर राशिफल
करियर की बात करें, तो आज नैतिकता और सिद्धांतों का परीक्षण हो सकता है। सरकारी नौकरी, मीडिया, कानून या हेल्थकेयर क्षेत्र से जुड़े लोगों पर किसी तरह का दबाव आ सकता है, लेकिन आपको अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। दिन का दूसरा भाग इन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग या प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों को अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ सकता है। प्रबंधन आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना जरूर करेगा। नए विचार प्रस्तुत करने और जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा। टीम वर्क में अपना रवैया संतुलित रखें। आज के प्रयास भविष्य में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी दिला सकते हैं।
मकर धन राशिफल
आर्थिक स्थिति आज मजबूत और सकारात्मक रहेगी। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। शेयर बाजार में निवेश करने या नए अवसर तलाशने का समय अनुकूल है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने या घर के नवीनीकरण की योजना बन सकती है। विदेश से आर्थिक सहायता या व्यापार विस्तार के प्रस्ताव मिल सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक या धार्मिक कार्यों में दान-पुण्य भी कर सकते हैं। हालांकि, परिवार में किसी की स्वास्थ्य समस्या के कारण अप्रत्याशित खर्च हो सकता है। अनावश्यक जोखिम या सट्टेबाजी से बचें। वित्तीय प्लानिंग पर ध्यान दें तो दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा।
मकर स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनशैली पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। सांस से जुड़ी हल्की परेशानी या अस्थमा के मरीजों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्गों को आंखों या कान में संक्रमण की शिकायत हो सकती है। बच्चों को वायरल बुखार या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। रात में दोपहिया वाहन चलाते समय सतर्क रहें। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को चाकू या कटिंग से चोट लगने से बचाव करें। शराब और तंबाकू जैसी आदतों को आज छोड़ने का अच्छा दिन है। हल्का व्यायाम या योग से दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी।
आज पॉजिटिव रहकर हर चुनौती को अवसर में बदलें। मेहनत और नैतिकता से सफलता जरूर मिलेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट