मकर राशिफल 17 जनवरी 2026: मकर राशि वाले आज ज्यादा धन खर्च से बचें, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

Capricorn Horoscope Today 17 January 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज सोच-समझकर ही धन खर्च करें।

Jan 17, 2026 06:42 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 17 January 2026 : मकर राशि वाले प्यार में हल्की-फुल्की खटपट के बावजूद आज पार्टनर के साथ कुछ अच्छे और सुकून भरे पल बिताएंगे। ऑफिस में आगे बढ़ने के लिए अहंकार छोड़ना जरूरी होगा, तभी काम में सफलता मिलेगी। रिश्ते में सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और उसके साथ समय बिताएं। ऑफिस के हर मुद्दे को सुलझाकर अपनी काबिलियत साबित करें। पैसों के फैसले सोच-समझकर लें। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां रह सकती हैं।

मकर लव राशिफल: आज प्रेम संबंध को पॉजिटिव और एक्टिव बनाए रखें। कहीं घूमने-फिरने या छोटी ट्रिप का प्लान भी बना सकते हैं, जिससे रिश्ते में मिठास आएगी। छोटी-छोटी बेवजह की बातों पर बहस हो सकती है, ऐसे में अपने अहंकार को पीछे रखें। सिंगल महिलाओं को आज खास ध्यान मिलेगा और ऑफिस या पारिवारिक कार्यक्रमों में प्रपोजल भी मिल सकता है। शादीशुदा पुरुषों को गैर-जरूरी आकर्षण या एक्स्ट्रा मैरिटल मामलों से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

मकर करियर राशिफल: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनके चलते एक्स्ट्रा समय भी देना पड़ सकता है। हेल्थकेयर, फाइनेंस, सेल्स, इंजीनियरिंग, एडवरटाइजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एचआर से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। मैनेजमेंट और क्लाइंट्स के साथ रिश्तों में सुधार की जरूरत है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन का दूसरा हिस्सा खास है—इंटरव्यू के योग बन रहे हैं। कुछ सीनियर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और गलत चाल चल सकते हैं। ऐसे में डिप्लोमैसी से काम लें।

मकर आर्थिक राशिफल: आज पैसों को लेकर हल्की परेशानी रह सकती है। शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचें। लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च न करें। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिन ठीक है। दान-पुण्य करने या किसी जरूरतमंद दोस्त की आर्थिक मदद करने का मन बनेगा। महिलाओं को घर में किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले लोग आज जरूरी आर्थिक फैसले आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं।

मकर स्वास्थ्य राशिफल: आज आंखों से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करें। अगर कोई सर्जरी पहले से तय है, तो आज करवाना ठीक रहेगा। खानपान में पोषक तत्व और प्रोटीन जरूर शामिल करें। गर्भवती महिलाओं को रॉक क्लाइम्बिंग, माउंटेन बाइकिंग और राफ्टिंग जैसे जोखिम भरे कामों से दूर रहना चाहिए। दिन का दूसरा भाग जिम जॉइन करने के लिए भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं।
