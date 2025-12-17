मकर राशिफल 17 दिसंबर : मकर राशि वाले आज अपने काम पर दें ध्यान, नया वाहन खरीदने के भी योग

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 17 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

Dec 17, 2025 05:53 am IST

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 17 December 2025 : आज रिश्तों से जुड़ी सभी उलझनों को सुलझाने का दिन है। काम के प्रति आपकी मेहनत और लगन अच्छे नतीजे देगी। धन और स्वास्थ्य दोनों ही मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा। रिश्तों में सुधार के संकेत मिलेंगे। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां उठाएं, इससे आगे चलकर फायदा होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और सेहत सामान्य बनी रहेगी।

लव राशिफल: आज आपका प्रेम संबंध ज्यादातर सकारात्मक रहेगा। रिश्ते में कुछ नए और अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माता-पिता की शादी के लिए मंजूरी मिलना या प्रपोजल स्वीकार होना जैसी खुशी की खबर मिल सकती है। साथ में कहीं घूमने का प्लान बनाने के लिए भी दिन अच्छा है। अविवाहित महिलाओं को किसी समारोह या पार्टी में प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को तीसरे व्यक्ति के दखल से सावधान रहना चाहिए।

करियर राशिफल: ऑफिस में राजनीति और व्यक्तिगत अहंकार से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप इनसे दूरी बनाकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। टीम मीटिंग में अपने सुझावों के साथ तैयार रहें और बिना झिझक अपनी बात रखें। किसी प्रोजेक्ट को लेकर क्लाइंट असंतुष्ट हो सकता है, ऐसे में पहल करके समस्या का समाधान करें। वकील, वनस्पति विशेषज्ञ, शिक्षक, डिजाइनर, लेखक और चित्रकारों का शेड्यूल व्यस्त रहेगा। कुछ छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: दिन के पहले भाग में आभूषण खरीदना शुभ रहेगा, जबकि दूसरे भाग में नया वाहन खरीदने का योग है। नई प्रॉपर्टी लेने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। किसी जरूरतमंद दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार में निवेश से बचें, क्योंकि लाभ की संभावना कम है। व्यापारियों को साझेदारी के जरिए अतिरिक्त फंड मिल सकता है और वे अपने कारोबार का विस्तार नए स्थानों पर कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में आज खुद को शांत रखें। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है और कोई नई परेशानी नहीं आएगी। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स, खासकर पानी से जुड़े खेलों से दूर रहना चाहिए। सर्जरी के लिए आज का दिन अनुकूल है, अगर पहले से तय है तो आगे बढ़ सकते हैं। हल्का सिरदर्द या पैरों में दर्द जैसी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों को पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी रखनी चाहिए और दवाइयों की किट साथ रखें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

