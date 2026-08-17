Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मकर राशिफल 17 अगस्त: आज भाग्य और मेहनत दोनों चल सकते हैं साथ, अधूरे वादे करने से बचें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Makar rashifal 17 August 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन का बाद वाला हिस्सा कामकाज और जिम्मेदारी की ओर मोड़ लेगा। मंगल काम से जुड़े क्षेत्र में गति दे रहा है। पढ़ें आज का मकर राशिफल।

Aaj ka Makar rashifal 17 August 2026
आज का मकर राशिफल 17 अगस्त 2026

Today Capricorn Horoscope 17 August 2026, आज का मकर राशिफल: सुबह से मन सीखने, समझने या किसी अच्छे उद्देश्य से जुड़ने की ओर जा सकता है। घर से बाहर का काम, किसी अनुभवी व्यक्ति से बात या धार्मिक और सकारात्मक माहौल आपको मानसिक सहारा दे सकता है। बच्चों, परिवार या किसी प्रिय जन से सहयोग मिलने पर मन में ताजगी आएगी। दिन का बाद वाला हिस्सा कामकाज और जिम्मेदारी की ओर मोड़ लेगा। तब आपको व्यावहारिक बनकर समय, काम और छवि तीनों संभालने पड़ेंगे। संबंधों वाले क्षेत्र में सूर्य, बुध और गुरु का असर यह बता रहा है कि लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया पर भी नजर रहेगी। इसलिए साझेदारी, जीवनसाथी या काम के सहयोगी के साथ स्पष्ट और शांत भाषा रखें। मंगल काम से जुड़े क्षेत्र में गति दे रहा है, इसलिए लंबित काम निपटाने की इच्छा भी रहेगी। कुल मिलाकर भाग्य और मेहनत दोनों साथ चल सकते हैं, बशर्ते आप भावुकता और जल्दबाजी के बीच सही संतुलन रखें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों की राहु बढ़ाएगा बेचैनी, दोपहर बाद माहौल खुलता दिखेगा

आज का लव राशिफल

रिश्तों के लिए दिन अच्छा माना जा सकता है। सुबह का हिस्सा नरम और भावनात्मक जुड़ाव वाला रहेगा। अगर आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, तो बातचीत में सहजता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भरोसा और अपनापन महसूस होगा। शादीशुदा लोगों के लिए साथी के प्रति स्नेह बढ़ सकता है और आप छोटे कामों में भी उसका ध्यान रखेंगे। जो लोग किसी रिश्ते को थोड़ा गंभीर रूप देना चाहते हैं, वे जल्दबाजी न करें, पर इरादे साफ रख सकते हैं। दिन बढ़ने पर व्यस्तता आ सकती है, इसलिए शाम तक समय का तालमेल बनाना जरूरी होगा। बच्चों से जुड़ी अच्छी बात या प्रगति मन को खुश कर सकती है।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशिफल 17 अगस्त: वृषभ राशि आज दोपहर बाद खर्च पर फोकस रखें

आज का मकर करियर राशिफल

पहले हिस्से में पढ़ाई, ट्रेनिंग, योजना, आवेदन या किसी नए काम की रूपरेखा बनाना अच्छा रहेगा। छात्रों को कठिन विषय भी समझ में आ सकते हैं, खासकर जब वे ध्यान भटकने न दें। दोपहर के बाद काम का दबाव बढ़ सकता है और आपको अधिक व्यावहारिक होना पड़ेगा। ऑफिस में कोई जिम्मेदारी सामने आ सकती है जिसे टालना ठीक नहीं रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए नए काम, नई डील या छोटे स्तर पर नई शुरुआत के संकेत बन रहे हैं, लेकिन सब कुछ चरणबद्ध रखें। साझेदारी वाले मामलों में बात लिखित और साफ रखें। आपकी छवि मेहनती और भरोसेमंद बन सकती है, इसलिए अधूरे वादे करने से बचें। छोटे-छोटे परिणाम भी आगे की प्रगति का आधार बनेंगे।

आज का मकर आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन संतुलित है। कोई खर्च यात्रा, शिक्षा, दस्तावेज या परिवार से जुड़ी जरूरत पर हो सकता है। इसे बेवजह का खर्च मानने के बजाय उपयोगी खर्च की तरह देखें, लेकिन सीमा के भीतर रहें। काम से जुड़ा लाभ धीरे-धीरे बन सकता है। नया कारोबार शुरू करने या कोई सेवा बढ़ाने का विचार आए तो पहले बजट और समय दोनों देखें। वाणी पर राहु का असर बेवजह कठोरता ला सकता है, इसलिए पैसों की बात करते समय लहजा हल्का रखें।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल 17 अगस्त: मिथुन राशि आज शाम में बेहतर होगी जॉब की स्थिति

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी और शरीर में ठीक-ठाक ऊर्जा बनी रह सकती है। फिर भी काम के जोश में आराम कम न करें। सुबह मानसिक शांति अच्छी रहेगी, लेकिन बाद में थकान या कंधों पर दबाव जैसा महसूस हो सकता है। पानी, हल्की चाल और थोड़ी स्ट्रेचिंग आपको संतुलित रखेगी। अगर पूरे दिन बाहर रहना हो तो भोजन समय पर करें। देर रात काम लंबा खींचना ठीक नहीं रहेगा।

आज की सलाह: अच्छे मूड का उपयोग सही कामों में करें, पर हर नई शुरुआत से पहले हिसाब जरूर देखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Makar rashifal Capricorn Capricorn Horoscope
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने