मकर राशिफल 16 सितंबर: आज सुबह भूलकर भी न करें ये काम, न दें उधार

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 16 सितंबर 2025 : लव लाइफ में आ रही उथल-पुथल को शांत करें। ऑफिस में ऐसे नए कार्यों पर विचार करें, जो आपकी क्षमता को टेस्ट करें। आज धन और स्वास्थ्य दोनों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मकर लव लाइफ: अपने साथी से बिना शर्त प्यार करते रहें। छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। कोई रिश्तेदार या दोस्त भी प्रेमी पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे आने वाले दिनों में विवाद हो सकता है। आपको आज अपने साथी से इस बारे में बात करने की जरूरत है। सिंगल महिलाओं को आज कॉलेज, ऑफिस या जिम में किसी परिचित व्यक्ति से प्रपोजल मिलने की उम्मीद हो सकती है। मैरिड महिलाओं को जीवनसाथी के भाई-बहनों के हस्तक्षेप से प्रॉब्लम हो सकती है। आपको खुलकर बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाने की आवश्यकता है।

करियर राशिफल: आज लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करें। जो लोग एचआर, विमान, लेखा, मीडिया, शिक्षा और कानून से जुड़े हैं, उनकी जॉब बदलने की संभावना अधिक होगी। जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं, वे ट्रैवल करेंगे, और आईटी कर्मचारियों का शेड्यूल बिजी रहेगा। कुछ जातक अपने सवालों के जवाब पाने के लिए क्लाइंट के ऑफिस जा सकते हैं। व्यवसायी लंबित व्यावसायिक मुद्दों का समाधान करेंगे। आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं और बिजनेस को नए क्षेत्रों तक भी ले जा सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: शेयर मार्केट में महत्वपूर्ण निवेश के लिए सुबह का समय अच्छा नहीं है। आज आपको किसी दोस्त या भाई-बहन को बड़ी रकम उधार नहीं देनी चाहिए। कुछ जातक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए आज का दिन चुनेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें पार्टनर्स से धन प्राप्त होगा, जिससे बेहतर व्यापार होगा। सुनिश्चित करें कि आप अपने बजट पर नजर रखें और बेवजह खर्च न करें।

सेहत राशिफल: आज आपको कोहनियों में दर्द हो सकता है। उम्रदराज लोगों को गीले फर्श पर चलते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। बच्चों को वायरल बुखार या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, और वे स्कूल भी छोड़ सकते हैं। तनाव और नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें। पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरपूर हेल्दी डाइट लें। जब आप छुट्टी पर हों, तो ध्यान रखें कि सभी आवश्यक दवाएं आपके पास हों। आज आपको दोपहिया वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करने का भी ध्यान रखना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ