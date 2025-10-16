Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 16 अक्टूबर : मकर राशि वालों को धन संबंधित समस्याओं का करना पड़ेगा सामना, आज उधार देने से बचें

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 16 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज पैसों को लेकर कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। 

Thu, 16 Oct 2025 06:26 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 16 October 2025 : प्यार भरे रिश्ते को उलझनों से दूर रखें। आज अपने कामकाज में क्षमता दिखाएं और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। सेहत को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। साथी के प्रति संवेदनशील रहें और ऑफिस में अपनी काबिलियत साबित करें। पैसों को समझदारी से संभालें और अपनी जीवनशैली को संतुलित रखें।

लव राशिफल : वास्तविकता को समझें और साथी से ज्यादा वक्त की उम्मीद न करें, क्योंकि उनका ऑफिस या कामकाज से जुड़ा व्यस्त कार्यक्रम रह सकता है। शादीशुदा महिलाओं को किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए वरना वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। आज रिश्ते में ज्यादा बातचीत और समझदारी की जरूरत है। जो लोग यात्रा पर हैं, वे अपने प्रेमी को कॉल करके अपनी भावनाएं जरूर शेयर करें । साथ ही, साथी के पर्सनल स्पेस में दखल न दें। कोशिश करें कि व्यवहार मधुर रहे और पुरानी बातों को न दोहराएं।

करियर राशिफल: कामकाज का दिन काफी व्यस्त रहेगा। आप ऑफिस में नए साथियों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। कुछ जोखिम भरी स्थितियों से निपटना पड़ सकता है, लेकिन आप सभी मुश्किलें सुलझाने में सफल रहेंगे। कोई सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, जिससे करियर में हलचल पैदा हो सकती है। आज बेहतर पैकेज के लिए नौकरी बदलने का भी मौका मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नए क्षेत्रों में कारोबार फैलाने का अच्छा अवसर है। छात्र विदेश की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों को लेकर कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। पुराने निवेशों से उम्मीद के अनुसार फायदा नहीं मिलेगा। इस कारण आप नए रिस्की या सट्टेबाजी वाले निवेशों से दूर रहेंगे। बड़े दान या उधारी देने से बचें। महिलाओं को परिवार में जमीन-जायदाद से जुड़ी चर्चाओं से दूर रहना चाहिए। हालांकि, बिजनेसमैन अपने वित्तीय मामलों को अच्छे से संभाल लेंगे। कुछ व्यापारी आज प्रमोटर्स की मदद से नया फंड जुटाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सीने से जुड़ी परेशानी हो सकती है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को खास सावधानी रखनी चाहिए। बाहर खेल रहे बच्चों को हल्की चोट लग सकती है। तैलीय और मसालेदार खाने से दूरी रखें, क्योंकि इससे मोटापा बढ़ सकता है। बुजुर्ग जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ लोगों को मुंह या मसूड़ों की समस्या हो सकती है, जबकि महिलाओं को त्वचा पर रैशेज की शिकायत हो सकती है।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
