मकर राशिफल 16 मई 2026: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Makar Rashifal Today 16 May 2026: मकर राशि चक्र की दसवी राशि हैं। इनका स्वामी ग्रह शनि है। आज मेहनत का फल मिलता दिखेगा और रुके हुए काम भी पूरे होंगे। यहां पढ़ें कि आज 16 मई को मकर राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?
Capricorn Horoscope Today 16 May 2026 मकर राशिफल 16 मई: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई मामलों में राहत और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। करियर, पैसा, परिवार और पर्सनल लाइफ में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं और मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ मामलों में मानसिक तनाव और जल्दबाजी से बचने की जरूरत रहेगी। अगर आप धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो कई परेशानियां खुद ही कम होती नजर आएंगी। आइए जानते हैं कि मकर राशि के लिए 16 मई का दिन करियर, लव, मनी और स्वास्थ्य के मामले में कैसा जाने वाला है?
मकर आज का लव राशिफल
प्यार के मामले में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में नाराजगी या फिर पार्टनर से दूरी महसूस हो सकती है। ऐसे में रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा ताकि चीजें ना बिखरें। अपने पार्टनर की बात सुनने और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। परिवार का सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहेगा और घर का माहौल भी सही रहेगा। आज संतान पक्ष से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए गुस्से और जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मकर आज का मनी राशिफल
पैसों से जुड़े मामलों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नया घर, जमीन या गाड़ी खरीदने के योग भी बन सकते हैं। लंबे समय से रुका पैसा वापस मिलने की संभावना है और ऐसे में आर्थिक स्थिति का बेहतर होना तय है। हालांकि अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखना जरूरी रहेगा। जरूरत से ज्यादा खर्च आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में आज सोच-समझकर पैसा खर्च करें।
मकर आज का करियर राशिफल
करियर और बिजनेस के मामले में आज का समय काफी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और उनके काम की तारीफ भी हो सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने के योग हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी प्लानिंग बना लें। आज के दिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। मेहनत, धैर्य और सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलने के पूरे चांस बनते दिख रहे हैं।
मकर आज का स्वास्थ्य राशिफल
आज आपके स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य से बेहतर रहने वाली है। हालांकि काम का प्रेशर और ओवरथिंकिंग की आदत मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। कुछ लोगों को आज चिड़चिड़ापन या हार्मोन से जुड़ी दिक्कत हो सकती हैं। ऐसे में अपने खानपान, नींद और रूटीन का खास ध्यान रखें। योग और ध्यान करें। हो सके तो आज आप थोड़ी देर खुली हवा में समय बिताएं। इससे मन शांत रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आप समय पर आराम करेंगे तो शरीर के साथ-साथ मन को भी सुकून मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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