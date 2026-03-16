आज का मकर राशिफल 16 मार्च 2026: प्रेम जीवन में गलतफहमी के संकेत, करियर में मिल सकते हैं नए मौके
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 मार्च का दिन…
Capricorn Horoscope 16 March 2026, मकर राशिफल आज : आज लव लाइफ में समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है। पुराने विवाद सुलझाने की कोशिश करें। काम के मामले में खुद को साबित करने के मौके मिल सकते हैं। पैसों के मामले में आप अच्छे फैसले ले सकते हैं। हेल्थ भी सामान्य रूप से ठीक रहेगी।
पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मकर लव राशिफल आज- लव लाइफ में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। इन्हें सुलझाने की कोशिश करें। छोटी-छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं और पार्टनर आप पर कुछ बातों को लेकर आरोप भी लगा सकता है, यहां तक कि किसी दूसरे रिश्ते को लेकर भी शक हो सकता है। इससे मन परेशान हो सकता है, लेकिन उम्मीद न छोड़ें। जो लोग शादी की बात करना चाहते हैं, वे आज इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। कोशिश करें कि छोटी बात को बड़ा न बनने दें और जितनी जल्दी हो सके मामला सुलझा लें। कुछ लोग अपने माता-पिता से शादी की बात कर सकते हैं और उन्हें मंजूरी भी मिल सकती है।
मकर करियर राशिफल आज- ऑफिस में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ईगो से जुड़ी छोटी बातें सामने आ सकती हैं, जिससे काम पर असर पड़ सकता है। कुछ महिलाओं को ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है, उन्हें ज्यादा मुश्किल के बिना सफलता मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को कारोबार बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। सहकर्मी आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे और बिजनेस बढ़ाने के लिए यह अच्छा समय हो सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई से जुड़ी छोटी परेशानियां आ सकती हैं।
मकर आर्थिक राशिफल आज- आज धन आने के संकेत हैं। इससे आप कुछ नए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में जा सकता है, जिससे आर्थिक फायदा होगा। कुछ लोगों को जीवनसाथी के परिवार से आर्थिक मदद मिल सकती है। घर की मरम्मत या सजावट का काम भी आज शुरू कर सकते हैं। हालांकि किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें, पैसे वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है।
मकर स्वास्थ्य राशिफल आज- स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा। कोई बड़ी मेडिकल समस्या नजर नहीं आ रही है। कुछ लोगों को आंखों में हल्का दर्द या थकान हो सकती है, लेकिन इससे रोजमर्रा के काम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बुजुर्ग लोग गीली जगह पर चलते समय सावधानी रखें। सुबह योग और हल्की एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा। इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से बचाव भी होता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट