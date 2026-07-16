मकर राशिफल 16 जुलाई 2026: आज पुरानी बातों को खींचना ठीक नहीं, गुरु, सूर्य और बुध दे रहे ये संकेत
Aaj ka makar rashifal 16 July 2026: आज मकर राशि वालों के लिए लंबे समय से दूर किसी करीबी से संपर्क भी हो सकता है। दिन के बाद के हिस्से में मूड थोड़ा अंदर की तरफ जा सकता है। पढ़ें कैसा रहेगा मकर राशि का राशिफल।
Aaj ka makar rashifal 16 July 2026, Capricorn Horoscope Today: दिन की शुरुआत लोगों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत के साथ होगी। चाहे बात जीवनसाथी की हो, बिजनेस पार्टनर की, सहकर्मी की या किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे आपका रोज का संपर्क है, आज सहयोग का रास्ता खुला रखिए। गुरु का असर रिश्तों में मदद और समझ ला सकता है, इसलिए अगर आप नरमी से बात करेंगे तो सामने से भी अच्छा जवाब मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचय, बातचीत या प्रतिबद्धता से जुड़ी चर्चा की संभावना बन सकती है। लंबे समय से दूर किसी करीबी से संपर्क भी हो सकता है। दिन के बाद के हिस्से में मूड थोड़ा अंदर की तरफ जा सकता है। तब हर बात सबके साथ साझा करने का मन नहीं होगा। यही समय है जब कागजी काम, साझा जिम्मेदारी, भावनात्मक सीमाएं और गोपनीय बातों में सावधानी जरूरी हो जाती है। सूर्य और बुध कामकाज को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहे हैं, पर शाम को संवेदनशील प्रतिक्रिया बढ़ सकती है। इसलिए पहले हिस्सा संबंधों के लिए, और बाद का हिस्सा संभलकर चलने के लिए बेहतर है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों के मामले में यह दिन दिलचस्प है। पहले हिस्से में नजदीकी, आकर्षण और बातचीत की गुंजाइश अच्छी रहेगी। साथी के साथ बैठकर किसी जरूरी विषय पर खुलकर बात की जा सकती है। अगर रिश्ते में कुछ समय से दूरी थी, तो पिघलने का मौका बन सकता है। अविवाहित लोगों को कोई अच्छा परिचय या पुराने संपर्क से फिर बात शुरू होने की संभावना है। लेकिन शाम की ओर भावनाएं थोड़ी गहरी और जटिल हो सकती हैं। तब शक, अनुमान या पुरानी बातों को खींचना ठीक नहीं रहेगा। ससुराल या परिवार के दूसरे पक्ष से जुड़ी कोई बात ध्यान मांग सकती है। बेहतर यही है कि संवेदनशील बातों में शब्द नापकर बोलें और हर मुद्दे का तुरंत निष्कर्ष न निकालें।
शिक्षा और करियर
काम और पढ़ाई के लिए दिन उपयोगी है, खासकर अगर आप सहयोग लेकर आगे बढ़ना जानते हैं। नौकरी में किसी सहकर्मी, क्लाइंट या पार्टनर के साथ बैठकर लंबित काम पूरा हो सकता है। जिन लोगों का काम बातचीत, समझौता, कंसल्टिंग, बिक्री या सेवा से जुड़ा है, उन्हें फायदा होगा। अगर किसी कानूनी, सरकारी, अनुबंध या कागजी मामले पर काम चल रहा है, तो उसमें आगे बढ़ने की संभावना दिखती है, लेकिन अंतिम नतीजा मानकर न चलें। बिजनेस वालों को साझेदारी का कोई प्रस्ताव मिल सकता है। छात्रों के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी। नतीजा पाने के लिए दोहराव, लिखित अभ्यास और समय प्रबंधन पर जोर देना होगा। रचनात्मक काम करने वालों को नया आइडिया मिल सकता है, पर उसे लागू करने से पहले जांच जरूरी है।
धन और वित्त
आर्थिक पक्ष में मध्यम लेकिन उपयोगी प्रगति रहेगी। साझेदारी, परिवार या जीवनसाथी की ओर से व्यावहारिक मदद मिल सकती है। किसी पुराने भुगतान, सहायता या खर्च बांटने पर बात बन सकती है। हालांकि शाम के बाद साझा धन, कागजी वादे या उधार के मामले में ज्यादा सतर्क रहें। जो भी बात हो, लिखित स्पष्टता रखें। बच्चों, पढ़ाई, शौक या घर की सुविधा पर खर्च हो सकता है। बजट बनाकर चलेंगे तो दबाव नहीं बढ़ेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन दिन के बाद के हिस्से में थकान या भीतर की बेचैनी महसूस हो सकती है। ज्यादा मीठा, भारी खाना या अनियमित समय परेशानी बढ़ा सकता है। थोड़ा स्ट्रेच, धीमी वॉक और समय पर पानी लेना फायदेमंद रहेगा। अगर मन ज्यादा भरा लगे, तो कुछ देर अकेले बैठना भी राहत देगा। अपनी सीमा पहचानना ही आज की सेहत है।
आज की सलाह: रिश्तों में नरमी रखें, लेकिन पैसों और कागजों में हर बात साफ लिखित रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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