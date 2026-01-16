मकर राशिफल 16 जनवरी 2026: मकर राशि वाले आज रहें पॉजिटिव, ऑफिस में आपके परफॉर्मेंस की होगी तारीफ

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 16 January 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज प्यार खुलकर जताएं और सामने वाले से प्यार स्वीकार भी करें।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 16 January 2026 : आज प्यार खुलकर जताएं और सामने वाले से प्यार स्वीकार भी करें। आपका पॉजिटिव रवैया ऑफिस में लीडरशिप की भूमिका निभाने में मदद करेगा। पैसों के मामले में दिन अच्छा है, सोच-समझकर फैसले ले पाएंगे। रिश्तों की उलझनें सुलझेंगी और काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ होगी। सेहत से जुड़ी हल्की-फुल्की परेशानी संभव है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मकर लव राशिफल: आज कोशिश करें कि पार्टनर का मूड अच्छा रहे। उनकी बात ध्यान से सुनें और साथ समय बिताएं। दिन का दूसरा हिस्सा प्यार के रिश्ते को परिवार की मंजूरी दिलाने के लिए अच्छा है। शादीशुदा लोगों को किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना चाहिए और पार्टनर के साथ भरोसा बनाए रखें। कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे वैवाहिक जीवन पर असर पड़े। शादीशुदा महिलाओं के लिए आज संतान से जुड़ी खुशखबरी के योग हैं, परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीर हो सकते हैं।

मकर करियर राशिफल: ऑफिस में आपका डिसिप्लिन और मेहनत काम आएगा। हेल्थकेयर और आईटी सेक्टर से जुड़े कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। मैनेजमेंट को आपके फैसलों पर भरोसा रहेगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। टीम का माहौल अच्छा बनाए रखें। जो लोग नए ऑफिस में हैं, उन्हें मीटिंग या टीम डिस्कशन में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल से क्लाइंट को इंप्रेस कर सकते हैं। हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

मकर आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग हैं। इससे आप समझदारी से निवेश कर पाएंगे। नई प्रॉपर्टी पर खर्च करना पड़ सकता है। भाई-बहन से जुड़ी किसी जरूरत पर भी पैसा लग सकता है। कुछ लोगों को शादी या वैवाहिक विवाद से जुड़े खर्च करने पड़ सकते हैं। बिजनेस करने वालों को नई पार्टनरशिप करते वक्त सतर्क रहना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड में निवेश करना ठीक रहेगा।

मकर स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को दिल या छाती से जुड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। बुजुर्गों को जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है, ऐसे में डॉक्टर की सलाह लें। ज्यादा सब्जियां खाएं, पानी खूब पिएं। घर का बना खाना खाएं और बाहर का जंक फूड अवॉइड करें। गले में इंफेक्शन, माइग्रेन और जोड़ों में हल्का दर्द आज आम रह सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com