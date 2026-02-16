मकर राशिफल 16 फरवरी 2026: मकर राशि वालों को आज मिलेगी नई पहचान, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, करियर में मिलेंगे नए मौके
Capricorn Horoscope Today 16 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 16 February 2026 : आज रिश्ते में हल्की-फुल्की रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन हालात जल्दी संभल जाएंगे। प्यार में अपनापन बनाए रखें और ऑफिस में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, इसलिए जरूरी फैसले सोच-समझकर ले पाएंगे। सेहत भी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। आज दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है, लेकिन मेहनत का नतीजा मिलेगा। काम के मोर्चे पर आउटपुट अच्छा रहेगा। धैर्य रखें और छोटी बातों पर मन खराब न करें।
मकर लव राशिफल- आज रिश्ते में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है। आपकी बात करने का तरीका चर्चा को बिगाड़ सकता है, इसलिए शब्दों पर ध्यान दें। पार्टनर थोड़ा जिद्दी हो सकता है, जिससे बहस की नौबत आ सकती है। बेहतर होगा कि पार्टनर को खुश रखने के लिए समय निकालें और खुलकर बातचीत करें। आज साथ में डिनर पर जाना दिल की बातें शेयर करने का अच्छा मौका देगा। वैसे रिश्ता ठीक चल रहा है, लेकिन ईगो से जुड़ी छोटी बातें माहौल खराब कर सकती हैं। बेवजह की तकरार से बचें और बातों को प्यार से सुलझाएं।
मकर करियर राशिफल- ऑफिस में आज आप प्रोडक्टिव रहेंगे। सीनियर्स आपके काम से खुश हो सकते हैं। कुछ टास्क ऐसे होंगे जिनमें ज्यादा समय देना पड़ सकता है। आईटी और हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े लोगों को विदेश में काम करने का मौका मिल सकता है। वकील और टीचर आज अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नई रणनीति पर काम करना होगा। जो लोग फाइनेंस से जुड़े प्रोफाइल संभालते हैं, उन्हें कैलकुलेशन में खास सावधानी रखनी चाहिए। क्लाइंट मीटिंग में प्रेजेंटेशन स्किल पर ध्यान दें। विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों को खुशखबरी मिल सकती है।
मकर आर्थिक राशिफल- आज धन लाभ के योग हैं। कुछ महिलाओं को दोस्तों या ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करना पड़ सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। भाई-बहनों से जुड़े पैसों के विवाद सुलझाने की कोशिश करें। दान-पुण्य करना मन को सुकून देगा। कुछ छात्रों को विदेश में पढ़ाई के खर्च के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। कपड़ा, खाने-पीने का सामान, प्लास्टिक और फर्नीचर का काम करने वाले व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
मकर स्वास्थ्य राशिफल- सेहत पर आज नजर बनाए रखें। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स, खासकर पानी के अंदर होने वाली एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। अगर कोई सर्जरी तय है तो आज का दिन ठीक माना जा रहा है। गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। खाने में प्रोटीन, जरूरी पोषक तत्व और विटामिन शामिल करें। दिनभर पर्यापत मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को आराम दें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि