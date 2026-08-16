मकर राशिफल 16 अगस्त 2026: रुके काम होंगे पूरे, पढ़ाई-करियर में मिलेगी अच्छी खबर; रिश्तों में संभलकर बोलें
Capricorn Horoscope Today 16 August 2026: मकर राशि वालों के लिए आज रुके काम आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। पढ़ाई, परीक्षा, करियर और रचनात्मक काम से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। कारोबार में ऑर्डर या आमदनी के नए अवसर बन सकते हैं।
Capricorn Horoscope Today 16 August 2026: माहौल आपके पक्ष में जाता दिख रहा है। रुके कामों में आगे बढ़ने की संभावना है और मन में यह भरोसा भी बनेगा कि मेहनत बेकार नहीं जा रही। भाग्य का हल्का साथ महसूस होगा, खासकर तब जब आप तैयारी के साथ कदम बढ़ाएंगे। कुछ अच्छी खबर बच्चों, पढ़ाई या किसी रचनात्मक काम से जुड़ी मिल सकती है, जिससे आपका मन खुश होगा। समाज या अपने दायरे में आपकी छवि बेहतर बन सकती है। फिर भी मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। कई बातें एक साथ सोचने की आदत बेचैनी बढ़ा सकती है। छोटी यात्राएं, बातचीत, सीखने या किसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए दिन उपयोगी है। जो लोग नए लोगों से जुड़कर काम करते हैं, उन्हें अच्छे संकेत मिल सकते हैं। चंद्रमा आपको आगे देखने का नजरिया दे रहा है, जबकि मंगल मेहनत वाले कामों में तेजी मांग रहा है। इसलिए उत्साह अच्छा रहेगा, बस जल्दबाजी नहीं।
मकर राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बोलचाल में खास सावधानी रखनी होगी। बात का अर्थ बदलने में देर नहीं लगेगी, इसलिए तंज, तुलना या पुरानी बात उठाने से बचें। यदि किसी मुद्दे पर असहमति है, तो उसे जीत-हार की तरह न लें। नरमी दिखाने से रिश्ता कमजोर नहीं होता, बल्कि संभलता है। प्रेम संबंध में उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। सामने वाला उतना खुलकर न बोले तो मन खट्टा न करें। बच्चों से जुड़ी खुशी का असर रिश्तों को भी हल्का और प्यारा बना सकता है। जो लोग अकेले हैं, उन्हें बातचीत के जरिए कोई अच्छा परिचय मिल सकता है, पर निर्णय धीरे लें।
मकर राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई, परीक्षा, आवेदन, ट्रेनिंग या सीखने से जुड़ी गतिविधियों के लिए समय अच्छा है। छात्रों को अच्छी खबर, सराहना या अपने काम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन स्थिर प्रगति वाला है। किसी काम में आपकी समझ या अनुभव की तारीफ हो सकती है। बिजनेस में भी उम्मीद से बेहतर आमदनी या ऑर्डर मिलने की संभावना है, बशर्ते आप संपर्क बनाए रखें। साझेदारी वाले काम में स्पष्टता जरूरी रहेगी, क्योंकि सामने वाले की अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं। शनि का असर कहता है कि शब्द सोचकर बोलें। आपकी मेहनत तभी पूरा असर दिखाएगी जब संवाद साफ होगा।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक रूप से दिन राहत देने वाला हो सकता है। आमदनी उम्मीद से बेहतर रहे तो भी बहुत तेज खर्च बढ़ाना ठीक नहीं। किसी अवसर से फायदा मिल सकता है, पर लोभ में आकर जोखिम न लें। परिवार या बच्चों से जुड़ा खर्च खुशी के साथ होगा। बचत का एक हिस्सा अलग रख देना समझदारी होगी। बोलचाल में वित्तीय वादा करते समय स्पष्ट रहें, वरना बाद में उलझन हो सकती है।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है, लेकिन मन की चंचलता और बेचैनी थकान बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा सोचने से सिर भारी लग सकता है या आराम कम मिल सकता है। छोटे-छोटे ब्रेक लें। हल्की चाल, गहरी सांस और समय पर भोजन मदद करेगा। अगर यात्रा हो तो पानी और नींद का ध्यान रखें। शरीर से ज्यादा मन को शांत करने की जरूरत है।
आज की सलाह
अच्छी खबरों में भी संतुलन रखें, और रिश्तों में शब्दों की गर्मी कम रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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