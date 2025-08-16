मकर राशिफल 16 अगस्त: आज धन का मामला आपके फेवर में, पढ़ें राशिफल

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 16 अगस्त 2025: रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है। आपको बदलाव नजर आ सकते हैं। पेशेवर मुश्किलों को सावधानी से संभालें। धन का मामला पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन आज सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

मकर लव लाइफ: रोमांस के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। इगो से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी, वहीं, कुछ महिलाओं को अपने एक्स लवर को लेकर वैवाहिक जीवन में भी परेशानी हो सकती है। आज आपको अपने प्रेमी के साथ बातचीत बनाए रखने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग सिंगल हैं, वे आज किसी खास व्यक्ति से मिलने को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के परिवार से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं। अपने पति से इस बारे में बात करें और दिन खत्म होने से पहले इसका सॉल्यूशन निकालें।

करियर राशिफल: अहंकार को दूर रखें। अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। कुछ आईटी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल विदेश जा सकते हैं। टीम सेशन में आपको नए आइडिया प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। कुछ महिला जातक नोटिस दे सकती हैं और जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकती हैं। आईटी या सेल्स से जुड़े लोग आज अपने गोल्स को प्राप्त करेंगे, जिससे उन्हें सफलता मिलेगी। व्यापारियों को लाइसेंस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। स्थानीय अधिकारियों के साथ भी कुछ का झगड़ा हो सकता है, जिसका आज ही निपटारा जरूरी है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन आपके पक्ष में रहेगा। इससे आपको शेयर मार्केट से जुड़े डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फर्नीचर खरीदने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। आज लोन चुकाने का भी अच्छा समय है। कुछ व्यवसायी प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में सफल होंगे, जबकि आपको किसी रिश्तेदार या भाई-बहन से भी आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ सकती है।

सेहत राशिफल: जिन लोगों को छाती या लिवर से संबंधित समस्या है, उन्हें देखभाल की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों को रसोई में काम करते समय हल्की जलन हो सकती है, जबकि उम्रदराज नागरिकों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ज्यादा सब्जी और फल खाने और ऑयली चीजों का सेवन कम करने पर विचार करें। योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक दबाव को कंट्रोल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com