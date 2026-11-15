आज का मकर राशिफल (15 नवंबर): नौकरी में मिलेगी सराहना, कारोबार से होगा लाभ, विद्यार्थियों का पढ़ाई में लगेगा मन
15 नवंबर को मकर राशि वालों के लिए दिन उत्साह और संतोष से भरा रह सकता है। नौकरी करने वालों को उनके काम के लिए वरिष्ठों की सराहना मिल सकती है। कारोबार में आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा।
Capricorn Horoscope Today, 15 November 2026, Aaj Ka Makar Rashifal: आज मन ऊंचा रहेगा और अपने काम से संतोष मिलेगा। साथ ही संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए किसी करीबी की कही बात देर तक याद रहेगी। अपनी क्षमता पर भरोसा होगा और आगे बढ़ने की इच्छा स्पष्ट रहेगी। नौकरी करने वालों के प्रयासों को वरिष्ठों की सराहना मिलने के योग हैं। कारोबार में आत्मविश्वास के साथ काम होगा और आर्थिक लाभ की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा। घर में जीवनसाथी का सहयोग दिन को सहज बनाएगा। सफलता का भाव और निजी संतोष साथ चलेंगे। आपकी प्राथमिकताएं आज अधिक साफ रहेंगी। दूसरों के बीच अपनी बात रखने का भरोसा होगा और पूरे दिन के अनुभव को आप अपने नजरिए से परखेंगे।
क्या मकर राशि वालों के मन में करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति या वैवाहिक जीवन को लेकर कोई सवाल है? जानिए आज आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है। अपनी जन्मकुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाने और अपनी समस्याओं के जवाब जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। अभी अपना सवाल पूछें।
मकर राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई में एकाग्रता अच्छी रहेगी। विद्यार्थी विषय के साथ टिककर बैठेंगे और अध्ययन में समर्पण रहेगा। जिस हिस्से को समझने के लिए शांति चाहिए, उसमें समय देना सहज होगा। नौकरी में मेहनत पर ध्यान जाने और वरिष्ठों से प्रशंसा मिलने की संभावना है। आपके प्रयास काम की चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। कारोबार करने वाले अपने निर्णय पर भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। काम से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। आज पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे आप स्वयं दिन के केंद्र में रहेंगे और अपने प्रदर्शन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अच्छे नतीजे की आशा उत्साह देगी, हालांकि हर प्रतिक्रिया को निजी सम्मान से जोड़ने की प्रवृत्ति भी रहेगी। एक समय में सामने रखा काम पूरा करें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
व्यवसाय से आर्थिक लाभ की संभावना है। काम को लेकर भरोसा रहेगा और कमाई की दिशा में किए गए प्रयास उपयोगी पड़ने के योग हैं। इसके साथ साझा धन का प्रश्न ध्यान मांगेगा। सिंह राशि के आठवें भाव में मार्गी गुरु संयुक्त खाते या ससुराल से जुड़े किसी आर्थिक सवाल को सामने लाएगा। विषय निजी रहेगा और उसमें धैर्य की जरूरत होगी। अपनी कमाई और साझा जिम्मेदारी को लेकर बातचीत होगी। किसी रकम के इस्तेमाल पर सहमति बनाने में समय लग सकता है। आज उपलब्ध धन की चर्चा को शांत रखें। कारोबार में अनुकूलता का अर्थ साझा आर्थिक सवाल का तुरंत हल होना नहीं है। इस हिस्से में बात समझने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर रहेगा।
मकर राशि का लव राशिफल
विवाहित जीवन सहज रहेगा और दोनों के बीच अच्छा सहयोग होगा। रोज की जिम्मेदारी साझा करने में अपनापन महसूस होगा। अविवाहित लोगों के लिए परिचित दायरे से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। इस विषय पर घर में बात होने के योग हैं, हालांकि किसी बड़े नतीजे को तय मानना उचित नहीं होगा। निजी बातचीत में सिंह राशि के आठवें भाव का मार्गी मंगल जोश के साथ थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी बढ़ाएगा। अपनी बात पर जल्दी प्रतिक्रिया देने का मन होगा। तीखे उत्तर से अच्छी बातचीत का स्वर बिगड़ सकता है। किसी संवेदनशील विषय पर जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें। जीवनसाथी के साथ सहयोग बना रहेगा और दिन के अंत में साथ होने का संतोष मिलेगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मन में उत्साह रहेगा, पर भावनात्मक प्रतिक्रिया भी तेज होगी। काम अच्छा लगने से सक्रिय रहने की इच्छा बढ़ेगी। निजी विषय पर अटकने से वही उत्साह बेचैनी में बदलने की संभावना है। दिन का अनुभव इस बात से प्रभावित होगा कि आप अपने लिए कितना शांत समय निकाल पाते हैं। सेहत में किसी निश्चित बदलाव का संकेत नहीं है। नियमित आराम मिलने पर दिन अधिक सहज लगने के योग हैं। अपनी व्यस्तता के बीच थोड़ी देर शांत बैठें। आज खुशी भी गहराई से महसूस होगी और करीबी की बात का असर भी अधिक होगा। शाम तक अपने प्रयासों का संतोष मन में रहेगा। घर का सहयोग भावनाओं को स्थिर करने में सहायक होगा और विश्राम की ओर मन आसानी से जाएगा।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- पढ़ाई या काम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा समय दें।
क्या न करें- साझा धन की बात में झटके से जवाब न दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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