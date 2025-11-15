Hindustan Hindi News
Capricorn Horoscope Today 15 November 2025 aaj ka makar rashifal daily future predictions
मकर राशिफल 15 नवंबर : मकर राशि वाले गॉसिप से रहें दूर, पैसों के मामले में रहें सावधान

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 15 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज अंदर से शांत और स्थिर महसूस करेंगे। 

Sat, 15 Nov 2025 06:51 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 15 November 2025 : आज आप अंदर से शांत और स्थिर महसूस करेंगे। काम सलीके से पूरे करने का मन बनेगा और छोटे-छोटे सुधार हर दिन मिलकर अच्छे नतीजे देंगे। आज की शांत ऊर्जा आपके फैसलों को साफ दिशा देगी। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान दें, वादे निभाएं और डिटेल्स ध्यान से देखें। धीमी और लगातार मेहनत से साफ बदलाव दिखने लगेंगे।

लव राशिफल: रिश्तों में ईमानदारी और नरमी आज सबसे ज्यादा असर करेंगी। ध्यान से सुनें, अपना सपोर्ट छोटे-छोटे तरीकों से दिखाएं। इससे भरोसा बढ़ेगा और रिश्ता आरामदेह लगेगा। यदि सिंगल हैं तो ऐसे माहौल में लोगों से जुड़ो जहां सम्मान और सलीका हो- काम की जगह, कम्युनिटी ग्रुप, या किसी सीखने वाली जगह पर। वहां की सीधी-सादी बातों से मजबूत दोस्ती बन सकती है। जल्दबाजी या कड़े शब्दों से बचें। धैर्य से लिया गया हर कदम रिश्ते को मजबूत करेगा। छोटी-छोटी केयरफुल बातें आज रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। शुक्रिया खुलकर बोलने से रिश्ता और गहरा होगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज साफ लक्ष्य और सरल स्टेप्स सबसे ज्यादा काम आएंगे। अपने काम को अच्छी तरह व्यवस्थित करें। जहां जरूरत हो, मदद मांगने में हिचकना नहीं है। शांत और विनम्र बातचीत आपको सम्मान दिलाएगी। मीटिंग से पहले नोट्स तैयार कर लें और आइडिया आत्मविश्वास से रखें। गॉसिप से दूर रहें और जो वादा करें उसे पूरा करें। काम करने के छोटे तरीकों में सुधार से लोग ध्यान देंगे। धीरे-धीरे किए गए प्रयास आगे भरोसेमंद तरक्की के मौके बनाएंगे। टीम का क्रेडिट बांटते रहना फायदा देगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों में आज सावधानी जरूरी है। बिल देखें, खर्च नोट करें और इस हफ्ते छोटे-छोटे बचत लक्ष्य बनाएं। अचानक खरीदारी से बचें। किसी ऑफर पर भरोसा करने से पहले सवाल पूछो और डिटेल पढ़ें। किसी भी अतिरिक्त खर्च से पहले ये सोचो कि इसका लंबा फायदा क्या है। एक साधारण बजट बनाएं। इससे तनाव कम होगा और पता चलेगा कि कहां कटौती कर सकते हैं। कोई पेमेंट भेजते समय डिटेल दो बार चेक करें। आज की बचत भविष्य में काम आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वस्थ रहने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। छोटी वॉक, हल्का स्ट्रेच और बीच-बीच में आराम करें। खाना संतुलित रखें, पानी ज्यादा पिएं और रात में भारी स्नैक्स से बचें। मन को शांत रखने के लिए कुछ मिनट गहरी सांसें लें और तनाव बढ़े तो काम के बीच थोड़ा रुक जाएं। नींद अच्छी नहीं आती तो रात में स्क्रीन टाइम कम करें और सोने का एक शांत रूटीन बनाएं। रोज दोहराए गए छोटे प्रयास ही शरीर और मन दोनों को मजबूत रखते हैं।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
